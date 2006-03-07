كتاب اجوبه الاستفتائات به زبان انگليسي برگردانده شد







به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب توسط نشر بين المللي الهدي در روزهاي گذشته به چاپ رسيده است و قرار است به زودي در سطح كشورهاي انگليسي زبان و براي مقلدين انگليسي زبان حضرت آيت الله خامنه اي در خارج از كشور به چاپ رسيده است .

عنوان اصلي اين كتاب « Practical Laws of Islam » است كه براساس ترجمه فارسي اين كتاب و توسط دكترمحمد لگنهاوزن ترجمه و ويرايش شده است .

در ترجمه اين كتاب 570 صفحه اي ، گروهي از مترجمين نيز دكتر لگنهاوزن را همراهي كرده اند .

موسسه نشربين المللي الهدي اين كتاب را در شمارگان 5 هزار نسخه و به دو صورت جلد سخت " گالينگو " و جلد نرم " شوميز " منتشر كرده است .

به گزارش مهر ، در اين كتاب 2091 پرسش و پاسخ در زمينه مسائل فقهي ، در حوزه هاي مختلف مطرح شده است .

نخستين بار اين كتاب به زبان عربي و در سال 1375 توسط انتشارت الهدي به چاپ رسيد و يكسال پس از آن يعني درسال 1376 ترجمه فارسي اين كتاب براي مقلدين مقام معظم رهبري در كشور افغانستان به چاپ رسيد .



گفتني است كلماتي كه ريشه عربي دارند ، در متن انگليسي به صورت ايتاليك تايپ شده است .