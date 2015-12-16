به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه واردهفته دوازدهم می شود. در این هفته از رقابت ها تیم شهرداری گرگان میزبان دیدار مهمی هستند که نتیجه آن علاوه بر این تیم، برای دو تیم نیز اهمیت دارد.

ایزدپناه و شاگردانش در تیم شهرداری گرگان که در مرحله مسابقات مغلوب پتروشیمی بندرامام شدند، میزبان این تیم در این هفته از رقابت ها هستند. برای آنها که اتفاقا هفته گذشته هم علی رقم رقابت پایاپای با دانشگاه آزاد، در نهایت متحمل شکست شدند اهمیت زیادی دارد که بتوانند این دیدار را با برتری خودتمام کنند تا هم یکی از شکست های دور رفت را جبران کرده باشند و هم شرایط را برای ارتقا از میانه جدول مهیا کنند.

البته عملکرد شهرداری گرگان در هفته دوازدهم لیگ بسکتبال و نتیجه‎ای که می‎تواند بگیرد نه تنها برای این تیم و هوادارانش اهمیت دارد بلکه برای حریفش یعنی پتروشیمی و دیگر تیم جنوبی لیگ یعنی نفت هم مهم است؛ پتروشیمی بندرامام در صورتیکه بتواند از این بازی امتیاز کامل بگیرد صدر جدول را در اختیار خود نگه خواهد داشت در غیر اینصورت نفت آبادان که تا همین هفته پیش صدرنشین بود دوباره شرایط را پیدا می کندکه با شکست دادند اراکی ها این جایگاه را در اختیار بگیرد.

اما علاوه میزبانی و رقابت تعیین کننده شمالی ها و جنوبی ها، در این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور سه دیدار دیگر نیز برگزار می شود که طی آن شیمیدر میزبان آینده سازان اصفهان خواهد بود. این بازی در تهران و تالار بسکتبال آزادی برگزار می شود. همچنین دو تیم تهرانی نیروی زمینی و دانشگاه آزاد برابرهم صف آرایی می کنند. شاگردان محمدرضا اسلامی در تیم نیروی زمینی نتیجه این بازی در مرحله رفت را واگذار کرده بودند.

شهرداری تبریز و ثامن مشهد نیز دیگر دیدار این هفته از رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را برگزار خواهند کرد.

برنامه دیدارهای هفته دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام

* شیمیدر تهران - آینده سازان میهن

* پالایش نفت آبادان - شهرداری اراک

* نیروی زمینی - دانشگاه آزاد

* شهرداری تبریز - ثامن مشهد

جدول رده بندی

​۱- پتروشیمی بندرامام (۱۱ بازی، ۹ پیروزی، ۲ شکست، ۲۰ امتیاز)

۲- پالایش نفت آبادان (۱۱ بازی، ۹ پیروزی، ۲ شکست، ۲۰ امتیاز)

۳- شیمیدُر تهران (۱۱ بازی، ۸ پیروزی، ۳ شکست، ۱۹ امتیاز)

۴- شهرداری اراک (۱۱ بازی، ۷ پیروزی، ۴ شکست، ۱۸ امتیاز)

۵- دانشگاه آزاد (۱۱ بازی، ۶ پیروزی، ۵ شکست، ۱۷ امتیاز)

۶- شهرداری گرگان (۱۱ بازی، ۶ پیروزی، ۵ شکست، ۱۷ امتیاز)

۷- ثامن مشهد (۱۱ بازی، ۴ پیروزی، ۷ شکست، ۱۵ امتیاز)

۸- شهرداری تبریز (۱۱ بازی، ۲ پیروزی، ۹ شکست، ۱۳ امتیاز)

۹- آینده‌سازان میهن (۱۱ بازی، ۲ پیروزی، ۹ شکست، ۱۳ امتیاز)

۱۰- نیروی زمینی (۱۱ بازی، ۲ پیروزی، ۹ شکست، ۱۳ امتیاز)