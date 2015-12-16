سرباز ۲۷ ساله در انتظار آزادی از زندان/ ۹۰ میلیون کم داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه ۱۳۸۷ در شب گرم تابستان وقتی عباس جلوی در پادگان نگهبانی می داد، می دانست فشنگ اول مشقی است برای همین به سمت فردی غیرنظامی به نام علی- میم ۱۴ ساله گرفته و شلیک می کند. حال مشخص نیست که این اقدام یک شوخی بوده یا می خواسته مقتول را بترساند. هرچند فشنگ مشقی بود اما فاصله اینقدر نزدیک بود که سینه پسرک زخم می شود و همین زخم بالاخره موجب مرگ علی می شود.

پس از بررسی ها و انجام بازپرسی و به استناد ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح متهم به قتل غیرعمد ناشی از سهل انگاری شده به سه سال حبس و یک دیه کامل مرد مسلمان و هزینه یک فشنگ گازی محکوم شد. این پرونده بعد از تجدیدنظر و اعتراض ولی‌دم چندین بار به دیوانعالی رفت و برگشت تا اینکه در نهایت همان حکم به قطعیت و تائید رسید.

هرچند محکومیت عباس به پایان رسیده اما هنوز مبلغ دیه مانده و باید آن را پرداخت کند. از مبلغ ۱۶۵ میلیون تومان دیه ۷۵ میلیون آن را ستاد دیه خوزستان در قالب وام پرداخت کرده اما ۹۰ میلیون تومان دیگر باقی مانده که نیاز به کمک و حمایت خیرین است تا این سرباز جوان هرچه زودتر آزاد شود.