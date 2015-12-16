کمک ۳۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، اتحادیه اروپا در راستای توسعه روستایی، ارتقای نظام کشورداری، پیشرفت در بخش های مربوط به حقوق بشر و همچنین آموزش و پرورش در پاکستان، با این کشور تفاهم نامه ای مبنی بر کمک ۳۰ میلیون یورویی این اتحادیه به اسلام آباد به امضا رساندند.

این تفاهم نامه با حضور «طارق باجوه»، وزیر امور اقتصادی و سفیر اتحادیه اروپا در «اسلام آباد» به امضا رسید، «اسحاق دار»، وزیر خزانه داری پاکستان، نیز در این دیدار حضور داشت.

این تفاهم نامه جز برنامه های چند وجهی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ است.