«حشمتی مهذب» معاون دادستان کل کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، طی حکمی محمدجواد حشمتی مهذب را به جای حسین ذبحی به عنوان معاون قضایی دادستانی کل کشور منصوب کرد.

بر اساس این گزارش حشمتی متولد سال ۴۲ است و از سال ۶۱، در مناصب مختلف قضایی خدمت کرده است. وی پیش از انتصاب به عنوان معاون قضایی دادستانی کل کشور، مسئولیت معاونت نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت.

دادیاری، جانشینی دادستان، دادستان، بازپرس، رئیس دادگاه در استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان و تهران، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری استان گیلان، قاضی دیوان‌عالی کشور و معاون سازمان بازرسی از جمله سوابق کاری معاون قضایی جدید دادستان کل کشور است.