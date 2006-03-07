بازرسان مدارس پيگيري را جايگزين مچ گيري كنند

به گزارش خبرگزاري مهر،عباس رهي طي سخناني در گردهمايي كارشناسان و رابطان واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان آموزش و پرورش استانهاي كشور، گفت: بايد با مراجعان به دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش مودبانه رفتار شود.
وي خطاب به بازرسان اضافه كرد: بايد امانت داري و رازداري را درخود تقويت كنيد.
مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش ياد آور شد: برگزاري كلاسهاي آموزشي براي بازرسان بسيار با اهميت است و بايد جزو برنامههاي اين دفاتر قرار گيرد.
