۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۲۰

بازرسان مدارس پيگيري را جايگزين مچ گيري كنند

مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش عدالت محور بودن را از ويژگي هاي يك بازرس عنوان و تصريح كرد: بازرسان بايد پيگيري را جايگزين مچ گيري كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر،عباس رهي طي سخناني در گردهمايي كارشناسان و رابطان واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان آموزش و پرورش استان‌هاي كشور، گفت: بايد با مراجعان به دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش مودبانه رفتار شود.

وي خطاب به بازرسان اضافه كرد: بايد امانت‌ داري و رازداري را درخود تقويت كنيد.

مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش ياد آور شد: برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي بازرسان بسيار با اهميت است و بايد جزو برنامه‌هاي اين دفاتر قرار گيرد.

