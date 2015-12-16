وزارت علوم در کمیته دانشگاه آزاد نماینده ندارد

عبدالحسین فریدون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم نمایندهای در کمیته سه نفره نداشته، اما رشتههای این دانشگاه در شورای گسترش در حال بررسی است.
وی افزود: کمیته پنج نفره که در گذشته در وزارت علوم برای رفع مشکل رشتههای دانشگاه آزاد تشکیل شده بود، همچنان پابرجا است و این کمیته تشکیل جلسه میدهد.
مدیرکل دفتر حوزه وزارتی وزارت علوم تاکید کرد: رشتههای دانشگاه آزاد در شورای گسترش در حال بررسی است و رشتههای دارای شرایط لازم در این شورا تصویب میشود.
وی عنوان کرد: تا جایی که اطلاع دارم وزارت علوم در کمیته سه نفرهای که دانشگاه آزاد در مورد آن صحبت کرده است، نمایندهای نداشته است.
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