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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم؛

وزارت علوم در کمیته دانشگاه آزاد نماینده ندارد

وزارت علوم در کمیته دانشگاه آزاد نماینده ندارد

مدیر کل دفتر حوزه وزارتی وزارت علوم گفت: ما نماینده‌ای در کمیته سه نفره دانشگاه آزاد نداشته‌ایم.

عبدالحسین فریدون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم نماینده‌ای در کمیته سه نفره نداشته، اما رشته‌های این دانشگاه در شورای گسترش در حال بررسی است.

وی افزود: کمیته پنج نفره که در گذشته در وزارت علوم برای رفع مشکل رشته‌های دانشگاه آزاد تشکیل شده بود، همچنان پابرجا است و این کمیته تشکیل جلسه می‌دهد.

مدیرکل دفتر حوزه وزارتی وزارت علوم تاکید کرد: رشته‌های دانشگاه آزاد در شورای گسترش در حال بررسی است و رشته‌های دارای شرایط لازم در این شورا تصویب می‌شود.

وی عنوان کرد: تا جایی که اطلاع دارم وزارت علوم در کمیته سه نفره‌ای که دانشگاه آزاد در مورد آن صحبت کرده است، نماینده‌ای نداشته است.

کد مطلب 3001334

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