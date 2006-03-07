افشاي پروازهاي مخفيانه سازمان سيا در اتريش

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه استاندارد ، " پيتر پيلتس " سخنگوي امنيتي حزب سبز اتريش در حاشيه نشست وزراي دفاع كشورهاي عضو ناتو با اعلام اين مطلب در يك كنفرانس مطبوعاتي افزود : نتايج بررسي هاي اخير سازمان هاي اطلاعاتي اتريش اين خبر را تائيد كرده اند .

وي با اشاره به تحقيق و تفحص كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درباره فعاليتهاي پنهاني سيا در اروپا اظهار داشت : بي شك اتريش نيز با اين موارد برخورد قاطع خواهد كرد .

" ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش نيز در اين زمينه خاطر نشان كرد : اتريش به عنوان رياست دوره اي اتحاديه اروپا خود را موظف مي داند تا اين مسئله را تا حد امكان بررسي و نتايج دقيق آن را اعلام كند .

سال گذشته گزارشي در رسانه هاي غربي منتشر و در آن افشا شد كه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم، افراد مظنون به اعمال تروريستي را از كشورهاي مختلف ربوده و آنان را به مكان هاي نامعلومي براي شكنجه منتقل مي كرده است.

همچنين در اين گزارش ها عنوان شده بود كه آمريكا بخشي از اين مظنونان را در كشورهاي اروپايي در مراكز مخفي نگهداري كرده است و كشورهاي اروپاي شرقي و تا حدودي كشورهاي اروپاي غربي در صف اول اين اتهامات بودند كه اين مسئله موجب اعتراض هاي شديد شهروندان اروپايي و مجامع حقوق بشر بين المللي به اين مسائل شد.

پارلمان اروپا چندي پيش اعلام كرد كه كميته موقتي را براي رسيدگي به ادعاي مربوط به زندان هاي مخفي سازمان جاسوسي آمريكا "سيا" در اين قاره ايجاد مي كند.

آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زيادي از زندانيان مظنون به تروريسم را به كشورهاي ديگر جهان منتقل كرده است. اين خبر رسوايي بزرگي براي دولت آمريكا بوجود آورد و واكنش متفاوت كشورهاي جهان را برانگيخت.

دولتهاي اروپايي ، آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتي در باره پرواز هواپيماي حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد .

تاكنون كشورهاي آلمان ، اتريش ، لهستان خواستار ارائه توضيحات دولت آمريكا در اين زمينه شدند .