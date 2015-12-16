ايجاد فرصتهای برابر برای معلولان از اهداف مهم دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در همایش روز جهانی معلولان که با حضور استاندار مرکزی در محل استانداری برگزار شد،گفت: ایجاد فرصتهای برابر برای معلولان و حضور موثر آنها در اجتماع از اهداف مهم دولت تدبیر و امید است.

رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار کرد: سعی و تلاش دولت یازدهم بر این است تا با ایجاد فرصتهای برابر از تمام امکانات برای حضور موثر معلولان در جامعه بهره گرفته شود.

وی با اشاره به تشکیل شورایی به ریاست وزیر آموزش و پرورش و دبیری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ، افزود: از اولویتهای این شورا توجه ویژه به دانش آموزان استثنایی است و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت:خداوند هرآنچه را که در آسمان و زمین خلق کرده مسخر انسان قرار داده است و انسان ها موجوداتی توانمند و صاحب اختیار می باشند که هر کدام دارای نواقص و کمبودهایی هستند که این نواقص می تواند پنهان یا آشکار باشد.

وی با اشاره به اینکه معلولان دارای نواقص آشکاری هستند، بیان کرد: این افراد از غرور ،تکبر و فخر فروشی بدور هستند و توانایی ها و صفاتی را دارند که خداوند بری آنها ارزش بسیاری قائل است و ثروت بزرگی محسوب می شوند.

رضوی با اشاره به توانمندی معلولان، ادامه داد: افرادی که در جامعه بعنوان معلول خوانده می شوند دارای توانایی های زیادی هستند که باید در جهت شکوفائی آنها تلاش شود و جامعه توانمند بودنشان را بپذیرد و باور کند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم بر تکریم معلولان تاکید کرد و گفت: معلولیت یک محرومیت نیست و حس ترحم بر معلولان سنگینی می کند لذا آنها باید در جامعه مورد تکریم قرار بگیرند.

غفوریان معاون برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور نیز اظهار کرد: هزینه تحصیل هر دانش آموز استثنایی پنج برابر افراد عادی است و ۱۱۷ هزار دانش آموز استثنایی در یک هزار و ۵۰۰ مدرسه استثنایی، تلفیقی و عادی کشور تحصیل می کنند.

وی گفت: در راستای اجرای شعار امسال بعنوان « فراگیر سازی مهم است/ دسترسی و توانمند سازی برای هر کس با هر توانایی » طرح ارائه خدمات حمایتی در زمینه توانبخشی دانش آموزان استثنایی اجرا شده است.

غفوریان بیان کرد: در این طرح هزینه های درمانی بیمارستانی ضروری دانش آموزان استثنایی را سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تقبل می کند و دانش آموزان استثنایی از برخی خدمات توانبخشی از جمله گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، سنجش بینایی و شنوایی بهره مند خواهند شد.

غفوریان توانمندسازی معلولان را منوط به ایجاد شرایط مناسب برای ظهور توانمندی آنها عنوان کرد و گفت: این مهم تنها با تامین منابع مالی حاصل نمی شود بلکه نیازمند کار تیمی است که معلمین، اولیا و مربیان توانبخشی از ارکان مهم این تیم به شمار می روند.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری با وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی منعقد شده است افزود: در این تفاهم نامه که به تصویب خواهد رسید، خیرین، کارگاهی را برای ایجاد اشتغال دانش آموزان استثنایی فراهم می کنند تا دغدغه والدین برای اشتغال تا حدودی رفع شود.

گفتنی است در این همایش برنامه های مختلفی از سوی دانش آموزان استثنایی استان اجرا شد و در پایان از میثاق نامه حمایت از کودکان استثنایی رونمایی شد.