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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

عرصه های مجادله ایران و آمریکا در دانشگاه ایران بررسی می شود

عرصه های مجادله ایران و آمریکا در دانشگاه ایران بررسی می شود

سومین نشست دانشجویی تحلیل سیاسی «حرف نو» با عنوان عرصه های مجادله ایران و امریکا پنجشنبه ۲۶ آذر در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «حرف نو» عنوان نشست های تحلیلی سیاسی است که در دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی نسبت به اوضاع منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد سومین برنامه این نشست دانشجویی باموضوع عرصه های مجادله ایران و امریکا برگزار می شود.

موضوع دشمنی  با امریکا و رویارویی جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی با امریکا همواره از بحث های چالش برانگیز بوده است. 

گذشته از اینکه ملت ایران، امریکا را دشمنی دیرینه و سیاست های استکباری او را در راستای منافع خود و مضر برای دیگران می دانند آگاهی از ماهیت سیاست های امریکا در جهان و نقاط تلاقی با منافع دیگر کشورها و بخصوص دیدگاه های جمهوری اسلامی در این زمینه موجب ایجاد بینشی مستدل جهت تحلیل درست این تقابل می شود.

سومین نشست تحلیلی سیاسی حرف نو با عنوان «عرصه های مجادله ایران و امریکا» روز پنجشنبه ۲۶ آذر ماه با حضور دکتر محمدصادق کوشکی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه برپا می شود.

کد مطلب 3001362
زهره بال

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