شبکه های اجتماعی بنیان خانواده ها را تهدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه سیار پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه مدارس غیردولتی با بیان اینکه همه کشورهای دنیا و حتی کشورهای توسعه یافته امروزه درگیر آسیب های اجتماعی هستند گفت: همانگونه که آسیب های جسمی سبب نواقص فیزیو لوژیکی در فرد می شود، در مسائل اجتماعی نیز به لحاظ ارتباط گیری با سایر افراد و نیازهایی که انسان برای ادامه زندگی دارد آسیب هایی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه هر چه علم پیشرفت کند، آسیب های اجتماعی نیز به تناسب آن بروز می شود گفت: با نگاه به مقوله اعتیاد و مواد اعتیاد آور در گذشته که تنها به یکی دو مورد محدود می شد و هم اکنون با پیشرفت تکنولوژی هر روز تغییر شکل داده و از طریق آزمایشگاه ها به اشکال دیگری در آمده به گونه ای که بر مغز انسان ها تاثیرات منفی بیشتری برجای گذاشته، می توان به روز شدن آسیب ها پی برد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، داشتن شناخت را از ضروریات مقابله با آسیب های اجتماعی در دنیای کنونی برشمرد و تصریح کرد: امروزه منافع بسیاری از افراد در دنیا در گرو به وجود آمدن همین آسیب ها است و از این مسیر تجارت کرده و بر ثروت خود می افزایند.

وی با بیان اینکه در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا اینگونه آسیب ها وجود دارد، راهکار پیشگیری و مقابله با آنها را آگاهی بخشی به جامعه خصوصا دانش آموزان از طریق مطالعه دانست.

محبی آسیب های های ناشی از شبکه های اجتماعی را یکی از مهمترین و برجسته ترین مسائل روز عنوان و تصریح کرد: با وبا وجود اینکه این تکنولوژی در زمینه های زیادی دسترسی انسان را ساده تر کرده است، اما خطرهایی نیز به دنبال دارد.

وی افزود: وسایل و امکانات فی نفسه بد نیستند، بلکه به نحوه استفاده از آنها بستگی دارد که اگر امکانات درست شناخته شوند می توانند درست و صحیح نیز به کار گرفته شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، استفاده ناصحیح از امکاناتی چون شبکه های اجتماعی را زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و معضلات اجتماعی چون افسردگی و از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها دانست.

وی ادامه داد: متاسفانه رشد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی و ارتباطات غیرمستقیم باعث کاهش صمیمت در بین خانواده و دوری فرزندان از والدین شده است.

محبی، مهمترین وظایف دانش اموزان را درس خواندن و با اخلاق بودن دانست تا از این طریق از بسیاری از آسیب های اجتماعی که متوجه آنها است مصون بمانند.

وی تاکید کرد: هر چه قدر بتوانیم در این زمینه موانع و مزاحمت های کاری را کنار بگذاریم و امکانات نیز در مسیر رشد علم و دانش قرار گیرد، ارزش های جامعه حفظ و آینده دانش آموزان تامین می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه براساس گزارشات رسیده مدارس غیردولتی استان کرمانشاه در زمره مدارس خوب کشور قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی و همت مسئولین حوزه آموزش و پرورش، دانش آموزان استان نیز جزو برترین های کشور قرار گیرند.