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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷

سجادی تاکید کرد:

کاروان ایران با کنترل کامل دوپینگ در المپیک برزیل حاضر می‎شود

کاروان ایران با کنترل کامل دوپینگ در المپیک برزیل حاضر می‎شود

رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با اشاره به انجام ۱۰۳۴ تست دوپینگ در سال ۲۰۱۵ نسبت ب ۶۲۷ مورد سال گذشته گفت:در سال کسب سهمیه المپیک بالاترین میزان دقت و کنترل دوپینگ را در دستور کار ستاد قرار داده‎ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نصرالله سجادی با اشاره به موفقیت های بزرگ  ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) اظهارداشت: در سال ۲۰۱۵ میلدی یک هزار و سی و چهار مورد نمونه گیری گرفته شده در حالیکه این میزان برای سال گذشته تعداد ٦٢٧ بود. در سال کسب سهمیه المپیک بالاترین میزان دقت و کنترل موضوع دوپینگ را در دستور کار ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ( نادو ) قراردادیم و از میان نمونه های  گرفته شده تنها ٣٦ مورد مثبت بوده است که تلاش می کنیم همین میزان هم نباشد. 

رییس نادو ادامه داد: برای مثال در فوتبال ،٣٨٠  نمونه تست دوپینگ از تیم های لیگ برتری، لیگ یک، فوتسال و حتی فوتبال ساحلی گرفتیم که تنها ٤ مورد آن مثبت بود یا در رشته ای مثل کشتی در سال ٢٠١٥ از میان ٩٥ نمونه هیچ مورد مثبتی نداشته ایم.

سجادی با اعلام این موضوع که نادوی ایران زیر نظر آژانس جهانی ضد دوپینگ فعالیت دارد و به لحاظ تخصصی مورد اعتماد این آژانس است گفت: اعتبار نادوی ایران در حدی است که افسران کنترل دوپینگ ما از سوی فدراسیون های جهانی مسئولیت کنترل دوپینگ رقابت های بزرگی مثل لیگ جهانی والیبال یا رقابت های جام جهانی کشتی که به میزبانی ایران برگزار شد بر عهده داشتند.

معاون وزیر ورزش و جوانان سال ٢٠١٦ را برای ورزش ایران مهم توصیف کرد و ادامه داد: پاک بودن ورزش راهبرد مهم وزارت ورزش و جوانان است.  سال ٢٠١٦ ، سال برگزاری المپیک و حضور قهرمانان ایران در این بازی ها ست؛ تمام تلاش ما با بالا بردن کمیت و کیفیت موارد ضد دوپینگ، حضور کاروانی پاک و بدون  مشکل در این بازی هاست .

سجادی استانو زولول را بیشترین ماده ممنوعه استفاده شده در سال ٢٠١٥ توسط ورزشکاران اعلام کرد و گفت: کار ما در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تنها نمونه گیری نیست و بخش مهمی از زمان و هزینه ی این ستاد را صرف آموزش و آگاه سازی مربیان، قهرمانان و سرپرستان تیم های اعزامی به بازی های المپیک و پارالمپیک شده است. 

رییس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران درباره نوع آموزش های این ستاد گفت: آموزش چهره به چهره، برگزاری کلاس های آموزشی ، پاسخگویی تلفنی به سوالات ورزشکاران و ارایه  مشاوره دارویی و اطلاع رسانی در قالب کارت جیبی و بروشور ویژه المپیک از مهمترین فعالیت های آموزشی ستاد عمدتاً به قهرمانان و مربیان است.

کد مطلب 3001367
زینب حاجی حسینی

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