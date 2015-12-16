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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶

راه اندازی ۳۹ رشته جدید دکتری در دانشگاه آزاد واحد مشهد

راه اندازی ۳۹ رشته جدید دکتری در دانشگاه آزاد واحد مشهد

مدیرکل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از راه اندازی ۲۹ رشته جدید دکتری تخصصی در این واحد و ۱۰ رشته دکتری در پردیس بین المللی گلبهار واحد مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احسان رضوی با اعلام این خبر افزود: رشته های فوق در دفترچه آزمون دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد و دفترچه دکتری تخصصی پژوهش محور سال ۱۳۹۵ درج شده است بطوریکه در این رشته ها در سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۵ پذیرش دانشجو  صورت می پذیرد .

مدیرکل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: ۲۹ رشته جدید دکتری تخصصی و ۵۷ رشته جدید  کارشناسی ارشد در واحد مشهد و ۱۰ رشته دکتری تخصصی و ۲۰ رشته کارشناسی ارشد در پردیس بین المللی گلبهار واحد مشهد راه اندازی می شود.

وی افزود  : متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی اینترنتی  www.azmoon.org  دفترچه آزمون را دریافت و ضمن اطلاع از رشته های جدید واحد مشهد و پردیس بین المللی گلبهار ، نسبت به ثبت نام در این آزمون  اقدام کنند.

مدیرکل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کسب مجوز این تعداد رشته تحصیلات تکمیلی در طول دوران تاسیس واحد مشهد را بی سابقه  خواند.

کد مطلب 3001377
زهره بال

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