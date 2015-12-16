راه اندازی ۳۹ رشته جدید دکتری در دانشگاه آزاد واحد مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احسان رضوی با اعلام این خبر افزود: رشته های فوق در دفترچه آزمون دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد و دفترچه دکتری تخصصی پژوهش محور سال ۱۳۹۵ درج شده است بطوریکه در این رشته ها در سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۵ پذیرش دانشجو صورت می پذیرد .

مدیرکل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: ۲۹ رشته جدید دکتری تخصصی و ۵۷ رشته جدید کارشناسی ارشد در واحد مشهد و ۱۰ رشته دکتری تخصصی و ۲۰ رشته کارشناسی ارشد در پردیس بین المللی گلبهار واحد مشهد راه اندازی می شود.

وی افزود : متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی اینترنتی www.azmoon.org دفترچه آزمون را دریافت و ضمن اطلاع از رشته های جدید واحد مشهد و پردیس بین المللی گلبهار ، نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

مدیرکل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کسب مجوز این تعداد رشته تحصیلات تکمیلی در طول دوران تاسیس واحد مشهد را بی سابقه خواند.