نعلبنديان پيش از آنكه يك نمايشنامه نويس باشد يك اديب بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد رحمانيان در همايش " تئاتر شناسي عباس نعلبنديان " كه در دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران برگزار شد، در ابتداي سخنان خود برگزاري چنين همايشي را توسط افرادي خارج از نهادهاي رسمي اتفاقي خواند كه براي نخستين بار روي مي دهد. وي در ادامه به بررسي دو نمايشنامه " پژوهشي سترگ و ژرف و نو در سنگواره هاي دوره بيست و پنجم زمين شناسي " و " ناگهان هذا حبيب الله " پرداخت و گفت : نمايش " پژوهشي سترگ و ژرف و نو در سنگواره هاي دوره بيست و پنجم زمين شناسي " كه در سال 1347 نوشته شد، اولين اثر مطرح عباس نعلبنديان است كه به وسيله آن شناخته شد و گونه اي از نسبي گرايي بر آن حاكم است. با اينكه نمايشنامه نويس جوان در اين اثر راه را خطا مي رود، تاثير بسيار بر نمايشنامه نويسان پس از خود مي گذارد و جرياني را كه با بهمن فرسي آغاز شده بود به ياد مي آورد و مي پيمايد.

محمد رحمانيان ادامه داد: اشكال عمده اين متن از توضيح صحنه نمايشنامه آغاز مي شود و آن چيزي كه بايد بر دوش شخصيت هاي نمايش قرار گيرد و در برخورد ديالوگ ها و ارتباط آن ها مشخص شود، در توضيحات صحنه بيان مي شود كه اين نشان دهنده عدم اعتماد به نفس نويسنده در معرفي شخصيت هاي نمايشنامه است. همچنين نمايشنامه با وجود ظاهر پيچيده و مدرن آن بسيار ساده و محافظه كارانه پيش مي رود. قرار داد ساده اي را پيش روي تماشاگر قرار مي دهد و اجازه نمي دهد، هيچ روش ديگري براي ارائه اطلاعات به كار رود.جريان محافظه كارانه نمايشنامه در تقسيم بندي هاي پرده هاي نمايشنامه در دل يك ظاهر مدرن و نيز در ارجاعات مختلف فرامتني نمايشنامه ادامه مي يابد و ساختار جديدي را تجربه نمي كند.

اين كارگردان و نمايشنامه نويس افزود: به نظر مي رسد نعلبنديان در اين نمايشنامه مجموعه اي از دانسته هاي خود را از فرهنگ و هنر ايران ارائه مي كند و اين اشارات به اندازه اي زياد هستند كه زبان متن را به زباني شبه روشنفكرانه و پر از ادا و اصول تبديل مي كند.به همين دليل آن را از هم گسيخته مي دانم.اين نمايشنامه تعريفي را كه از مدرنيسم داريم بر نمي تابد و حتي نحوه برخوردش با مسائل اجتماع پا را چندان فراتر از ديدگا هاي گذشته نمي گذارد.

رحمانيان درباره نمايشنامه " هذا حبيب الله " گفت : اين نمايشنامه پس از 4 يا 5 سال اختلاف با زمان نگارش نمايشنامه " پژوهشي..." نوشته شد و اوج شكوه وي در اين نمايشنامه پديدار مي شود. وي تمام دستاوردهاي خود را با دقت و حوصله در آن به كار مي برد. زبان نمايشنامه " ناگهان... " بسيار درخشان است و از فضاي برزخي نمايش پيشين در آن خبري نيست و صحنه ها كاملا رئاليستي آغاز مي شوند. نعلبنديان نخستين كسي است كه به عنوان نمايشنامه نويس بر روي اصوات خارج از كادر در نمايشنامه خويش كار كرد و پس از او چرمشير تنها نمايشنامه نويسي است كه بري روي اين مقوله كار مي كند.

وي عباس نعلبنديان را پيش از آنكه يك نمايشنامه نويس بداند يك اديب خواند و گفت : ديالوگ هاي نمايش تصويري بسيار شخصي و آرماني از كاراكترها به نمايش مي گذارد. اطلاعات دهي منظم و غير مستقيم است. نمايشنامه نويس در پرده دوم اين نمايشنامه به جاي ارجاعات فرامتني، اسطوره هاي آشنا و شناخته شده را دستمايه اي مي گيرد براي بيان اسطوره هاي شخصي خود و براي اولين بار يك تكنيك خاص را پايه گذاري مي كندد. او در اين نمايشنامه با ديالوگ هايي خطاب به هيچ كس، مضمون داستان را پيش مي برد كه بعدها نمونه اي از آن در " افرا " نوشته بهرام بيضايي به كار برده شد. همچنين نمايشنامه از منظر تماتيك يكي از درخشان ترين تم ها را دارد كه با جرات و جسارت بيان شده اند.

پس از رحمانيان، آتيلا پسياني بر روي سن حاضر شد كه خود از دانش آموخته هاي كارگاه نمايش به مديريت عباس نعلبنديان است. وي گفت : نگارش نمايشنامه "پژوهشي..." پاسخي به يك نياز مهم جامعه تئاتري و تماشاگر تربيت شده تئاتر بود كه ميل داشتند ذائقه خود را تغيير دهند.اين نمايشامه اهميت بسيار دارد چرا كه مي توان تاريخ نمايشنامه نويسي را در ايران به پيش و پس از آن تقسيم كرد.

آتيلا پسياني در ادامه به پاسخ دهي به سوالات مطرح شده پرداخت و گفت : وضعيت نمايشنامه هاي نعلبنديان به نوع مطالعه اش بر مي گردد. نمايشنامه هاي او نمايشنامه هاي حسي هستند كه بر روي عواطف و تفكر تاثير مي گذارند. به اين مفهوم كه فرد را به تفكر وا مي دارد. متن هاي او بر خلاف پيچيدگي هاي ظاهري بسيار ساده هستند. اما او هيچ گاه از طرف جامعه روشنفكري آن زمان درك نشد و قرباني روشنفكري آن دوران شد.

وي در پايان درباره اجراهاي كه از متن هاي عباس نعلبنديان به ويژه به كارگرداني آربي اوانسيان صورت مي گرفت، گفت : اتفاق مهم در اين اجراها تنها متن نمايشنامه نبود، بلكه نحوه اجرايي اوانسيان نيز در آن ها تاثير مي گذاشت. فرم اجرايي اوانسيان و شنيداري نعلبنديان هم زمان با يكديگر صورت گرفت. طراحي صحنه نمايش ها نيز به نسبت آنچه كه در آن زمان معمول بود،بسيار تفاوت داشت. در واقع هيچ فرمولي براي اجراي نمايشنامه وجود نداشت و نمايش خود كليدهاي خود را ارائه مي داد.