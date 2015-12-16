اشتغال، مهمترین عامل در کاهش آسیب های اجتماعی/ دچار دور باطل شدیم

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با مهر، با اشاره به رسانه ای شدن آسیب های اجتماعی که برای مدت ها خط قرمز بوده اند، گفت: به هر حال آسیب های اجتماعی جزئی از مسائل روز شهری هستند که هم مردم و هم دولت باید آنها را بدانند و برای رفع آنها تصمیم گیری و اقدام کنند.

چمران با بیان این مطلب که پرداختن رسانه ها به آسیب های اجتماعی باعث شدت گرفتن ساماندهی برخی از این آسیب ها شده، گفت: چندی پیش رسانه ملی تصاویری از کارتن خوابها را به نمایش گذاشت که در میان آنها بانوان کارتن خواب هم بودند. اما الان آسایشگاه هایی ایجاد شده و می توان گفت کارتن خواب زن نداریم.

وی با اشاره به تمرکز آسیب های اجتماعی در کلان‌شهرها گفت: در همه دنیا کلان‌شهرها به دلیل شرایط ویژه ای که دارند، محل مناسبی برای کارتن خوابها و ایجاد آسیب های اجتماعی هستند. به عنوان مثال همین الان هم حداقل ۶۰ درصد کارتن خوابها و عاملان ایجاد آسیب های تهران، شهرستانی هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه اشتغال، مهمترین عامل در کاهش آسیب های اجتماعی است، گفت: بسیاری از آسیب ها از کارگران بیکار شهرستانی ایجاد می شود که به منظور یافتن کار به تهران می آیند. اما به دلیل فقر، به پارکها پناه می برند و آنجا معتاد می شوند.

چمران اضافه کرد: وظیفه دولت این است که با ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک، زمینه ای فراهم کند که خیل بیکاران به سمت تهران و کلان شهرها نیاید، زیرا این افراد با هدف کار به تهران می آیند نه برای اعتیاد.

وی اضافه کرد: این افراد وقتی کار پیدا نمی کنند دچار سرخوردگی می شوند از سوی دیگر پناهگاهی ندارند و به پارکها پناه می برند و آسیب از همینجا آغاز می شود. هر سال هم آمار افراد به صورت تساعدی بالا می رود.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: راه نجات شهرهای بزرگ از آسیب های اجتماعی، بستن این دور باطل است.

چمران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ورود جدی به رفع آسیب های اجتماعی، گفت: این مسئله نیاز به یک حرکت جمعی کل نظام دارد و اینکه از شهرداری و نیروی انتظامی توقع داشته باشیم کل موضوع را رفع کنند، تصوری واهی و باطل است.