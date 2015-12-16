دیدار رؤسای جمهور چین و پاکستان در حاشیه اجلاس شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان در حاشیه چهاردهمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای که در کشور چین در حال برگزاری است با «شی جین پینگ» همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف در مورد مسائل منطقه و گسترش همکاری های دو جانبه به بحث و گفتگو نشستند.

بعد از این دیدار هم چنین هیئت هایی به نمایندگی دو کشور به مذاکره در امور مختلف پرداختند.

لازم به ذکر است که پیش از این «نواز شریف» و «لی که چیانگ» نخست وزیران دو کشور پاکستان و چین نیز با یکدیگر دیدار کرده بودند، نواز شریف در این دیدار نخست وزیر چین را به پاکستان دعوت کرده بود و وی نیز این دعوت را پذیرفته بود.