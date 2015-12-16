پوسترهای «لهستان از پنجره نگاه ایرانیان» بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور اهالی هنر گرافیک در سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس نشستی برگزار شد که در آن ایرج میرزاعلی خانی، بانی نمایشگاه «لهستان از پنجره نگاه ایرانیان» در شیراز به سخنرانی پرداخت.

وی با بیان اینکه هدف از برپایی مسابقه «لهستان از پنجره نگاه ایرانیان» یادآوری و مرور دانسته های ایرانیان از کشور و فرهنگ لهستان است، گفت: این پیوند فرهنگی و دیپلماتیک از دیربار میان دو کشور به نحوی بوده که بیش از ۵۰۰ سال قدمت تاریخی یافته است.

میرزاعلی خانی که به همراه لادن رضایی پیشتر نمایشگاه «لهستان از پنجره نگاه ایرانیان» را در موزه امام علی(ع) تهران در قالب نمایشگاهی برگزار کرده، ادامه داد: نمایشگاهی که اکنون شاهد آنیم برگزیده آثاری است که در پاسخ به فراخوان مسابقه از سراسر ایران دریافت کردیم.

این مدرس و استاد گرافیک که در ادامه برنامه های همایش بزرگ گرافیک شیراز سخن می گفت با اشاره به اینکه آثار این نمایشگاه نماینده نگاه جستجوگر هنرمند ایرانی امروز به لهستان دیرپاست.

وی از مشارکت ۱۷۵ طراح و گرافیست با ۳۴۴ اثر در این فراخوان خبر داد و گفت: از میان این آثار، ۱۱۱ طراح با ۱۵۰ اثر به بخش مسابقه راه یافتند.

میرزاعلی خانی، ادامه داد: موضوع خاص و متفاوت این مسابقه، به مثابه چالشی برای شرکت کنندگان، آنان را به تامل و جستجو در دانسته ها و سپس بیان تصویری خلاقانه آنها واداشته است.

او همچنین به بیش از ۵۴۰ سال روابط تاریخی و دیپلماتیک ایران و لهستان اشاره کرد و گفت: این روابط در طول این سالها همواره بر مبنای دوستی و پیوند بوده و نزدیکی فرهنگی و تاریخی هریک از این کشورها را مانند یکدیگر جلوه گر ساخته است. به نحوی که آنگاه که ایران اشغال بوده، لهستان نیز به شیوه ای دیگر در اشغال قرار گرفته است.

در این نمایشگاه آثار نفرات برگزیده ای همچون علیرضا گیوه چی از شهر قم، رضا شعبانی از همدان و علی حقیقی از تهران در گالری تار و پود مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه پوستر «لهستان از پنجره نگاه ایرانیان» تا ۲۶ آذرماه ادامه دارد.