تهديد كشورهاي خاورميانه موجب اتحاد بيشتر آنان خواهد شد / مي خواهند به بهانه تهديد هسته اي بر خاورميانه مسلط شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، اسكات پترسون كارشناس مسائل خاورميانه در روزنامه كريستين ساينس مانيتور درباره تهديدهاي موجود در خاورميانه به خبرنگار "مهر" گفت : هم اكنون تهديدهاي متعددي در منطقه وجود دارد و متاسفانه تنش هاي موجود در عراق و موضوع برنامه هاي هسته اي ايران و موضوعات ديگري همچون درگيري هاي سوريه و لبنان نيز سبب شده است دخالت هاي كشورهاي ديگر در منطقه خاورميانه افزايش پيدا كند.

پترسون درادامه به خبرنگار "مهر" گفت: كشورهاي منطقه لازم است كه با استفاده از توانايي هاي بالفعل و بالقوه خود در پي پاسخگويي به تهديدات باشند.

وي توانايي هاي بالقوه دولت ها و ملت هاي خاورميانه را بسيار بالا دانست، تاكيد كرد: با توجه به اينكه مردم خاورميانه عمدتا مسلمان هستند و ارزش هاي مشتركي را دارا مي باشند، مي توانند به تهديدات پاسخگو باشند.

كارشناس خاورميانه كريستين ساينس مانيتور درباره تهديدات آمريكا و اسرائيل در خاورميانه نيز تاكيد كرد: كشورهاي غربي تلاش مي كنند با برخي جنجال سازي ها در زمينه هاي مختلف وارد منطقه شوند.

اسكات پترسون با اشاره به موضوع كاريكاتورها عكس العمل مسلمانان در كشورهاي مختلف را بسيار مناسب ارزيابي كرد و گفت: عكس العملي كه مسلمانان كشورهاي مختلف به موضوع كاريكاتورها نشان دادند، ثابت كرد كه ارزش هاي مشترك در اين منطقه مي تواند سبب دنبال كردن اهداف مشترك شود.

وي در پاسخ به سوال "مهر" در زمينه اتحاد بيشترمردم منطقه در برابر تهديدهاي روز افزون غرب گفت : اين يك واكنش منطقي است زيرا هر آنچه كه تهديد ها بيشتر باشد، اتحاد در برابر آن بيشتر خواهد بود و تهديدكننده عملا نتيجه اي برداشت نخواهد كرد.

كارشناس روزنامه كريستين ساينس مانيتور به خبرنگار "مهر "گفت: در شرايط كنوني جهان تهديد نتيجه اي نخواهد داشت و بهتر است همه كشورها با استفاده از گفتگو و مذاكره به نتايج مورد نظر خود دست پيدا كنند.

پترسون با اشاره به بررسي برنامه هسته اي ايران درشوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، تاكيد نمود: بهتر است ايران و همچنين كشورهايي كه اعتماد كافي به برنامه هسته اي ايران ندارند، به مذاكره بازگردند؛ زيرا اين راه مطمئنا نتيجه بهتري براي همه طرف ها خواهد داشت.