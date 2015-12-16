رئیس کنگره تفکر و پژوهش دینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: دستیابی به مبانی اصیل دینی در جهان امروز از ضرورت برخوردار است و باید از همه روشها و یا بیشتر آنها در فهم و اثبات گزارهها و مسائل دینی سود جست.
حجتالاسلام مهدی ستوده تصریح کرد: برای مصون ماندن از برداشت غلط و تفسیر انحرافی از دین، لازم است بهتناسب نوع مسائل از روشهای عقلی و استدلالی، نقلی و تاریخی، تجربی و شهودی، فقهی، تفسیری، حدیثی و مانند آن بهره جست.
وی برگزاری نشستها و کنگرههای علمی را یکی از راهکارهای تبادل معلومات دانست و متذکر شد: این کنگره اطلاعرسانی به پژوهشگران علوم دينی و آشنا كردن آنها با موضوعات، پرسشها و چالشهای جدید، شناسایی و معرفی پژوهشگران برجسته علوم دینی و اسلامی و تبيين موضوعات و واقعیتهای موجود برای دینپژوهان و تأمل و تدبير حل معضلات فكری جامعه دينی و امت اسلامی را دنبال میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تأکید دارد که مراسماتی ازایندست میتواند زمینه آشنایی محققان و حوزههای علوم دينی با نيازها و پرسشها و چالشهای دنيای مدرن و جامعه ايران و مطالبه پاسخهای مناسب از متوليان و متخصصان دينی را موجب شود.
ستوده بابیان اینکه برای کنگره تفکر دینی ۳۰۵ مقاله ارسال شده و ۱۳۰ مورد نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، تأکید کرد: این کنگره در ۱۱ محور اصلی برگزار خواهد شد.
رئیس کنگره تفکر و پژوهش دینی همچنین با اذعان به ارسال ۱۵۱ مقاله به کنگره حکمت ناب و پذیرش ۴۰ مورد از آن اضافه کرد: ادبیات عاشورایی، عرفان اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، قرآن کریم و فلسفه و خاستگاه آن در جامعه محورهای اصلی این کنگره است.
وی افزود: در کنگره روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی نیز از بین ۱۸۵ مقاله، ۶۶ مورد پذیرش شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به برگزاری این کنگره طی ۲۵ آذر اضافه کرد: ۲۵۰ داور از دانشگاههای مختلف کشور داوری این کنگره را بر عهده داشتهاند.
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