به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۱۱۳ ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «آزما» با گفتگویی با ضیا موحد نویسنده، شاعر و پژوهشگر درباره چیستی شعر و تفاوت آن با دیگر گونه‌های نوشتن آغاز می‌شود. موحد در این مصاحبه از مقطع کنونی به نام دوره خمودی شعر یاد کرده است.

اما پرونده این شماره «آزما» درباره مستندگرایی در داستان امروز است که در این قسمت در گفتگوهایی با این چهره‌های مانند نظرات جمال میرصادقی، عبدالله کوثری، امیرعلی نجومیان و گیتا گرکانی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

پرونده دیگری که در این نشریه مورد بحث قرار گرفته، تهران و خاطرات گم‌شده آن است. در این قسمت تهران به عنوان شهری انتزاعی که هیچ رابطه‌ای با ساکنانش که در آن احساس غربت هم می‌کنند، ندارد، مقوله اصلی است.

«آزما» در شماره تازه خود یاد منوچهر آتشی را هم گرامی داشته و به مناسبت ۲۹ آبان سالگرد کوچ این شاعر و در مطلبی به قلم محمود معتقدی، صدای اندیشه آتشی را تا رویای زیستن او دنبال کرده است.

فرید مرادی پژوهشگر در حوزه نشر هم در مصاحبه‌ای با «آزما» که به بهانه انتشار مجموعه پنج جلدی «تاریخ چاپ و نشر کتاب در ایران»، ثمره بیش از ۲۰ سال تلاش او در این زمینه، داستان چاپ نخستین کتاب فارسی را بازگو کرده است.

مروری بر اشعار محمدشمس لنگرودی در مطلبی به قلم لاله حیدرزاده و با عنوان «نیروانای کلمات در شعر»، نگاهی به دنیای ذهنی لیلا محمدکریمی در مطلبی به قلم نگار افرازاد و با عنوان «آهسته کمی به سمت آرامش»، نگاهی به رمان «جزیره شاتر» نوشته دنیس لهین در مطلبی به قلم صادق وفایی، چند شعر تازه از چند شاعر جوان و... و. از دیگر مطالب شماره تازه ماهنامه ادبی «آزما» است.

شماره ۱۱۳ ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «آزما» با بهای ۶۰۰۰ تومان روی دکه‌های روزنامه‌فروشی قرار گرفته است.