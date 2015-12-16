متخصصین اخلاق پزشکی در تمام مقاطع تربیت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در دومین نشست شورای عالی اخلاق پزشکی کشور با اشاره به اقدامات در دست اجرا در خصوص گسترش اخلاق پزشکی گفت: در فضای فعلی نیاز کشور و توجه جهانی به مباحث اخلاقی در کلیه زمینه ها،‌ مباحث مختلفی در حوزه اخلاق پزشکی در دست پیگیری است و نتایج آن در آینده ای نه چندان دور در کشور هویدا خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت روزافزون مباحث اخلاقی در کلیه حوزه ها گفت: امروزه توجه زیادی نیز به مباحث اخلاق پزشکی می شود و شورای عالی اخلاق پزشکی باید با رصد نیازها و مباحث مبتلابه جامعه برای دستیابی به فضایی اخلاقی در نظام سلامت کشور برنامه ریزی کند.

لاریجانی با بیان فعالیتهای انجام شده در دبیرخانه شورای عالی اخلاق پزشکی، اضافه کرد: بی شک حوزه اخلاق پزشکی در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای جهان با چالش هایی روبرو است که در قالب پروژه های مختلف در دست بررسی است و اقداماتی نیز تاکنون در این زمینه صورت گرفته است.

نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی تدوین برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور را یکی از اقدامات کلیدی در دست پیگیری در دبیرخانه این شورا برشمرد و افزود: کارگاه های متعددی جهت تدوین این برنامه برگزار شده و کارگروه های مختلفی نیز در خصوص مباحث مختلف این سند تشکیل شده است.

لاریجانی گفت: برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور به عنوان سندی ملی در حوزه اخلاق، نقشه راهی روشنی را پیش روی پژوهشگران این حوزه و دست اندرکاران نظام سلامت کشور قرار خواهد داد و بی شک با تعهد و همکاری کلیه افراد نتایج آن در آینده ای نزدیک قابل مشاهده خواهد بود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای آموزش اخلاق پزشکی، اظهار داشت: لازم است با برنامه ای مناسب متخصصین اخلاق پزشکی در کلیه مقاطع تربیت شوند و با بهره گیری از خدمات ایشان در جایگاه های مختلف زمینه های اعتلای اخلاق حرفه ای در نظام سلامت فراهم آید.

لاریجانی چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی را که در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود را یکی از بزرگترین گردهمایی های تخصصی حوزه اخلاق پزشکی برشمرد و بر مشارکت جدی کلیه دست اندرکاران حوزه اخلاق پزشکی در این کنگره تاکید کرد.

در این جلسه مباحث مرتبط با تغییرات آتی در زمینه آموزش اخلاق پزشکی، گسترش فلوشیپ های تخصصی در زمینه اخلاق پزشکی در بین صاحبنظران رشته های مختلف علمی کشور و حوادث اخیر در زمینه ارائه خدمات بحث و تصمیماتی اتخاذ شود.