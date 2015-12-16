گروه «سون» مجوز کنسرت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «سون» که این روزها در تدارک تولید و ضبط تازه ترین آلبوم خود هستند با دریافت محوز از واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی تازه ترین کنسرت خود را به تهیه کنندگی موسسه «آوای دوران» در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند.

در این کنسرت که طی روزهای ۱۷ و ۱۸ دی ماه سال جاری در ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۴۵ برگزار می شود، گروه «سون» ضمن اجرای قطعاتی از آلبوم های قبلی خود به اجرای چند قطعه جدید نیز می پردازند.

«من بی تو میمیرم»، «خواهش»، «ستاره»، «ادعا»، «یه لحظه چشماتو ببند»، «بوی عید»، «همش به تو فکر می کنم»، «دوستت دارم» و تعدادی دیگر از آهنگ ها از جمله قطعاتی هستند که توسط آرش قنادی، امیر قنادی و کیارش پوزشی و نوازندگان دیگر در کنسرت اجرا می شوند.

در این اثر علیرضا پیروزی به عنوان ترانه سرا، امیر قنادی به عنوان آهنگساز و آرش قنادی به عنوان تنظیم‌کننده حضور دارند.

«دوست دارم» عنوان آخرین آلبوم گروه موسیقی «سون» است که مرداد سال گذشته با ارائه ۹ قطعه صوتی و ۴ نماهنگ توسط موسسه ایران گام وارد بازار موسیقی شد.