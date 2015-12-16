به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، سازمان عفو بین الملل در ادامه گزارش داد: طی ماههای اخیر ترکیه صدها پناهجو از عراق و سوریه را دستگیر و به کشورهای مبدا برگردانده است.

این سازمان با بیان این مطلب که تامین هزینه های این اقدامات از سوی اتحادیه اروپا صورت گرفته، اعلام کرد: ترکیه دو راهکار پیش روی پناهجویان قرار داده یا به مدت نامعلومی دستگیر بمانند و در حبس باشند یا به کشورهای خود برگردند.

در ادامه آمده است: نماینده اتحادیه اروپا در ترکیه اعلام کرده که این اقدامات در راستای خواسته های مطرح شده این اتحادیه از دولت آنکارا برای کنترل ورود پناهجویان به دروازه های اروپا صورت گرفته است.

اتحادیه اروپا چندی است خواستار اتخاذ تدابیر شدید امنیتی ترکیه به خصوص مناطق مرزی این کشور شده است.