در روش بودجه ریزی با دولت اختلاف نظر داریم نه هدف

به گزارش خبرنگار پارلمانی"مهر"، توکلی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: نباید از بحث کردن در مجلس تعجب کرد، ذات مجلس اقتضا می کند که آرای متفاوت عرضه و استماع شود که طبعا نتیجه نهایی هیچ وقت مورد وفاق همه کس نیست و در جاهایی که آراء مرزی است، رضایت خاطر همه را جلب نمی ‌کند. مردم سالاری اقتضا می ‌کند همه به نتیجه نهایی تن دهند.

رئیس مرکز پژوهش‌ های مجلس خاطرنشان کرد: برای اولین بار شروع کار دولت با بحث درآمد هنگفت نفتی مواجه شده است و چون دولت انگیزه قوی برای خدمت دارد فکر می ‌کند می ‌تواند با سرعت درآمد نفتی را به کارهای عمرانی تبدیل کند، لذا در هدف اختلاف نیست بلکه در روش اختلاف است.

وی افزود: ما با دلایل علمی روشن کردیم در کشورهایی که می‌ خواهند درآمد هنگفت نفتی را با سرعت در بودجه دولت برای کارهای عمرانی و جاری خرج کنند، کشور با بیماری اقتصادی مشهور به بیماری هلندی روبرو می ‌شود که عوارض این بیماری شناخته شده است و دلایل آن در ادبیات علمی اقتصادی کاملا واضح است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: اولین توصیه‌ ای که سیاستگذاران اقتصادی باید در این جور مواقع رعایت کنند، رعایت جانب احتیاط در حجم پولی است که می‌ خواهند به جامعه تزریق کنند، حتی اگر این پول برای عمرانی باشد، چون کالاها و مصالحی که برای پروژه‌ های عمرانی لازم است به سرعت قابل تأمین نیست.

وی افزود: معمولا هیجان برای انجام کارهای عمرانی در این دولت تعقیب می ‌شود، عملا منجر به افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت تمام شده بخش ساختمان و خدمات می‌شود، ولی ضرورتا کار بیشتری انجام نمی ‌شود و دود این تعجیل در استفاده از منابع نفتی به چشم طبقاتی می ‌رود که در ابتدا قصد خدمت بیشتر به آنها داشتیم.

توکلی تأکید کرد: مجلس اصولگراست و طبق اقتضائات هر زمان باید دقت کند و به شکل اصولی شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد که شرایط اقتصادی کشور، تشخیص کمیسیون تلفیق و سرانجام اکثریت نمایندگان، ظرفیت افزایش بودجه عمرانی را یکباره از عملکرد 9 هزار میلیارد تومانی به 18 هزار و 500 میلیارد تومان نداشت، لذا مجلس مدافع کار عمرانی بیشتر است نه مدافع پول بیشتر خرج کردن که کار عمرانی را گران تمام می ‌کنند.

وی گفت: وقتی هزینه بخش ساختمان و خدمات گران شود ابتدا اجاره‌نشینان تحت فشار قرار می ‌گیرند چون اجاره بها افزایش می‌یابد و تورم از این بخش به سایر بخش ها سرایت می‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به اینکه مجمع تشخیص اعلام کرده که مصوبات مجلس را زیر نظر دارد و اینکه مجلس لایحه بودجه را منطقی ‌تر و به سیاست های کلی نظام نزدیکتر کرده است و اگر در جاهایی، مصوبات با سیاستهای کلان مغایرت داشته باشد، مجمع به شورای نگهبان نامه می‌ دهد؟ تصریح کرد: سال اول است که سیاستهای کلی باید رعایت شود و نظارت بر رعایت سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده است.

وی افزود: این بدان معنی نیست که هرچه مجمع می ‌گوید، حرف آخر است. بلکه مجمع تشخیص نظارت می ‌کند، و به مقام معظم رهبری گزارش می ‌کنند،‌ و اگر نتیجه درست باشد به شورای نگهبان ابلاغ خواهد کرد.

توکلی در پایان در پاسخ به اینکه لایحه بودجه با آنچه دولت به مجلس ارائه داده بود تفاوت چندانی نکرده است، اظهار داشت: تفاوت در 5 میلیارد دلار است، آیا این رقم کم است؟