مجوز تاسیس دانشکده داروسازی در بیرجند اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر استان خراسان جنوبی، بیان کرد: با تاسیس دانشکده داروسازی در استان، کمک های زیادی به این منطقه می شود.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های دانشگاه علوم پزشکی، ارتقاء پژوهش و سلامت جامعه است، اظهار کرد: اگر به دنبال ارتقاء سلامت جامعه هستیم، باید به امر پژوهش و تحقیقات توجه کنیم.

قائمی افزایش مقالات و پژوهش ها را یکی از معیارهای دانشگاه علوم پزشکی دانست و افزود: از هئیت علمی دانشگاه انتظار می رود در ارائه مقالات بیش از پیش فعال باشند.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این مراسم، اظهار کرد: پژوهش به معنای واقعی، مطالعه آگاهانه، هوشمند، هدفمند، بدیع و خلاق است.

حجت الاسلام سید حسن سیدی افزود: پژوهشگران در فرآیند انجام یک پژوهش زحمت و تلاش زیادی انجام می دهند چرا که انجام فرآیند پژوهش نیازمند فعالیت های زیادی است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت بحث پژوهش، بیان کرد: مقام معظم رهبری به تولید علم و پژوهش تاکید زیادی دارند.

حجت الاسلام سیدی اظهار کرد: امروزه غربی ها از تمام علوم اسلام مانند قرآن کریم و مکتب پربار امام صادق (ع) استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه باید به پژوهش و تولید علم نگاه ویژه ای داشته باشیم، تصریح کرد: نظم در هرکاری باعث پیشرفت می شود و در بحث پژوهش و استفاده از بیت المال نیز باید نظم و اولویت ها رعایت شود.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکید کرد: حمایت از پژوهشگران جوان و تامین بودجه از اولویت های اول برای پژوهش است چراکه پژوهشگران نباید هیچ دغدغه فکری داشته باشند.

حجت الاسلام سیدی خواستار تجمع پژوهش های مختلف استانی شد و افزود: اگر پژوهشگرها جمع شده و پژوهش های منطقه ای انجام شود، از هدر رفت سرمایه جلوگیری می شود.