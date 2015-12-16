به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با پایگاه خبری العهد اظهار داشت: توافق هسته ای علیرغم برخی اصلاحات غیر اساسی، طبق خواسته ما انجام شد و این توافق هرگز بر فعالیت هسته ای ما تاثیری نخواهد داشت به ویژه اینکه ساختار برنامه هسته ای موجود است و هیچ تغییری نکرده است بلکه بالعکس شاهد توسعه خواهد بود.

وی با بیان این مطلب افزود: ما برخی محدودیت ها را پذیرفتیم به عنوان مثال طرف دیگری از ما خواست که وارد فعالیت هسته ای مرتبط با تولید فلز اورانیوم نشویم، ما این موضوع را پذیرفتیم برای اینکه به آن نیاز نداریم و خطاب به طرف مقابل گفتیم ما طی سال های آینده وارد این زمینه نخواهیم شد هر چند که از چگونگی تولید آن آگاه هستیم و پس از چند سال ما در تولید آنچه که می خواهیم آزاد خواهیم بود.

صالحی درباره توافقاتی که در زمینه هسته ای میان ایران و روسیه امضا شده است نیز گفت: توافقنامه های میان دو کشور از قبل وجود داشت اما در سفر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به ایران بر اجرای توافقنامه های پیشین در زمینه همکاری هسته ای میان تهران و مسکو به ویژه در رابطه با تبادل سوخت تاکید کرد و این یعنی اینکه ایران اورانیوم غنی سازی به روسیه ارسال خواهد کرد و کیک زرد تحویل خواهد گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: یکی از کشورهای همسایه از ایران درخواست احداث نیروگاه های تحقیقاتی کرده اند. ما توانایی انجام این ماموریت را داریم اما در حال حاضر این موضوع در حال بررسی است.

وی در بخش دیگر گفتگوی خود گفت: آینده فعالیت هسته ای ایران روشن است. ما با روسیه برای ساخت دو نیروگاه در بوشهر توافق کردیم. همچنین درباره احداث نیروگاه های هسته ای کوچک با چین مذاکراتی داشته ایم و کشورهای اروپایی پیشنهاداتی درباره همکاری های هسته ای به ما ارائه کرده اند. ژاپن و کره جنوبی نیز آمادگی خود را برای مشارکت با ما در زمینه فعالیت های هسته ای به ویژه در زمینه ایمنی هسته ای ابراز کرده اند.