دانش آموزان لرستانی قرآن کریم را در ۱۰ دقیقه ختم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان گودرز کریمی فر اظهار داشت: به منظور انس با قرآن، ترویج فرهنگ تلاوت قرآن و آشنایی دانش آموزان با مفاهیم بلند و آسمانی قرآن کریم دانش آموزان لرستانی به صورت همزمان، راس ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح سه شنبه ۲۴ آذر ماه قرآن کریم را در مدت ۱۰ دقیقه ختم کردند.

وی افزود: این طرح همزمان با هفته بزرگداشت قرآن که از ۲۳ تا ۳۰ ام آذر ماه بوده در مدارس دوره دوم متوسطه اجرا شد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با صبغه قرآنی بیشترین تاکید را بر محوریت تربیت اسلامی دانش آموزان که منطبق بر آموزه های کلام الهی است دارد گفت: تربیت دانش آموزان خودباور و خداباور آرمان دستگاه تعلیم و تربیت است.

کریمی فر با تاکید بر اینکه باید دانش آموزان را با مفاهیم قرآنی و آموزه های اسلامی آشنا کرد گفت: باید در کنار قرائت، فهم قرآنی و آموزش آموزه های قرآنی برای دانش آموزان در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نوای قرآن و معارف قرآن باید در بطن برنامه های آموزش و پرورش قرار گیرد گفت: اجرای طرح های قرآنی در محضر قرآن، تلاوت نور و حفظ قرآن کریم در آموزشگاههای از جمله برنامه های این اداره کل است.