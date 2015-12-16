به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در شانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور گفت: در هیأت دولت بودجه خوبی برای سال ۹۵ در حوزه پژوهش پیش بینی شده است و امیدواریم که این پیش بینی ها محقق شود. این در حالی است که برای صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ۲۰۰ میلیون دلار بودجه پیش بینی شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال هستند که این شرکتها توانسته اند ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محصولات فناورانه به فروش برسانند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: ما ۳۱ میلیون جوان، ۴.۵ میلیون دانشجو و پنجمین کشور تولید کننده مهندس دنیا هستیم و باید سیستمی را طراحی کنیم که بتوانیم این افراد را در کشور جذب کنیم.

ستاری با اشاره به تحصیل ۵۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور گفت: ایران دهمین کشور در زمینه تحصیل دانشجویان در خارج است که از تعداد کل این دانشجویان ۸ هزار و ۴۰۰ دانشجو در کشور آمریکا هستند.

وی تاکید کرد: تحصیل در خارج از کشور مانعی ندارد اما باید فرآیندی ایجاد شود تا بتوانیم از این افراد در کشور بعد از فارغ التحصیلی استفاده کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور عنوان کرد: با کارخانه سیمان و فولاد نمی توان فارغ التحصیلات را در کشور نگهداشت و نباید این دید در جوانان وجود داشته باشد که برای کار باید استخدام شوند.

ستاری تاکید کرد: ما هنوز به این جهت گیری نرسیده ایم که نیروی انسانی جوان سرمایه ماست و نمی توانیم از این نیروی جوان به درستی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته در حوزه تجاری سازی در کشور اتفاقات خوبی رخ داده است، گفت: ما در این زمینه به مدل مناسب بومی رسیده ایم و در این راستا توانسته ایم دوره های کارآفرینی و استارت آپ های داخلی را برگزار کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: علاوه بر فعالیت در حوزه پژوهش های کاربردی، باید به موضوع پژوهش در مرز دانش نیز توجه شود و معاونت علمی طی یک سال گذشته توانسته است پروژه های ستادهای فناوری خود را در حوزه مرز دانش به ۳ برابر افزایش دهد.