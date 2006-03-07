وحشي در فيلمخانه ملي ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، لاسلو بند يك در سطح جهاني با كارگرداني نمايش نامه معروف آرتور ميلرمرگ يك فروشنده (1951) و فيلم معروف تر مارلون براندو، وحشي شهرت دارد. او در آلمان براي كارگرداني فيلم بچه ها ، مادران و يك ژنرال (1955) شناخته شده بود؛ فيلمي كه به رغم پاره اي از كليشه ها تلاشي صادقانه براي تجسم گناه و مسئوليت افسران آلماني درجنگ جهاني دوم بود.

بنديك در سال 1905 در بوداپست چشم به جهان گشود و در 1992 درنيويورك وفات يافت. در برلين دراستوديوي اوفا كار با دوربين و فيلم سازي را فرا گرفت و پيش از آن تحصيلات خود را در وين در رشته روان شناسي به پايان رسانده بود. در دهه ي 1970 به امريكا رفت و در فرانسه وانگلستان نيز به عنوان فيلم نامه نويس وتدوين گر به كار پرداخت.

بنديك در سال 1948 نخستين فيلم خود را با نام دزدي كه مي بودس (با بازي فرانك سيناترا) ساخت. وحشي از فيلم هاي مهمتر اوست. آخرين فيلمش را در 1971 با نام ملاقات كننده شب در سوئد ساخت و پس از آن از 1977 تا 1981 در دانشگاه نيويورك به تدريس فيلم سازي پرداخت.

وحشي ماجراي چهل موتور سوار كت چرمي پوش است كه نام خود را ياغيان سياه پوش گذاشته اند و به يك مسابقه ي رسمي موتور سواري حمله مي كنند و مصمم هستند كه با ساير موتورسواران رقابت كنند.اما انبوه تماشاگران مسابقه آن را پراكنده ميكنند.

پيش از ترك مسابقه، يكي از اعضاي گروه مدال افتخار جايزه اول را مي ربايد و آن را به رهبر گروه به نام جاني، كه نقل او را براندو ايفا مي كند، مي دهد. جاني اعضاي گروه را به شهر كوچك راينس ويل مي برد و در آن جا پيرمردي را وادار مي كنند تا با اتومبيلش به تير چراغ راهنمايي بكوبد.تعدادي از اعضاي گروه به كافه ي شهر كه متعلق به كلانتر هاري بليكر است مي روند كلانتر با آن كه ازمزاحمت هاي آنها عاصي شده كار چنداني براي آرام كردن شان صورت نمي دهد. جاني با دختر كلانتر آشنا مي شود و مي كوشد با هديه دادن مدال افتخار به او محبتش را جلب كند؛ امادختر هديه را نمي پذيرد، با آمدن چينو (با بازي لي ماروين) عضو سابق گروه، كه براي خودش گروه تازه اي تشكيل داده، دردسرهاي اهالي شهر بيشتر مي شود.

وحشي بر اساس ماجرايي واقعي ساخته شده اتس. در چهارم ژوييه سال 1974 چهار هزار موتور سوار، در روز تعطيلي، شهر هاليستر كاليفرنيا را به تصرف خود در آوردند و آن را به هم ريختند. وحشي بر اساي اين واقعه، نخستين فيلم درباره ي طغيان بي هدف كت چرمي پوش هاي موتور سوار است كه با فاصله ي يك سال پيش از ظهور جيمز دين، مارلون براندو را به عنوان نخستين "ياغي بي هدف" سينما تثبيت كرد. براندو گفته است كه از بازي در اين نقش خيلي خوشش مي آمد، اما حاضر نبود داراي رفتار و كردار آدمي باشد كه در فيلم نقش او را بازي مي كرده است. براي براندو جالب بود كه پس از نمايش فيلم شلوار جين، تي شرت ؟؟؟؟؟ ياغي گري مطرح شد. با وجود اين، هيچ يك از اشخاصي كه در وحشي بازي مي كردند در تصورشانهم نمي گنجيد كه اين فيلم باعث تحريك يا تشويق جوانان به هرج و مرج خواهد شد، بلكه هدف سازندگان فيلم (استنلي كريمر تهيه كننده و لاسلو بنديك كارگردان) اين بود كه نشان دهند چگونه گروهي از جوانان مي توانند بر اثر غرايز خود به يك گروه غارتگر بدل شوند، به نحوي كه هر نوع اصول معنوي و عرفي را زير پا بگذارند، همان غريزه اي كه سبب شد سربازان امريكايي مردم و ساكنان بي دفاع و غير نظاميان دهكده مي لاي در ويتنام را قتل عام كنند. براندو همچنين گفته است: بعضي از افراد احمق حتي اين اتهام را وارد دانستند كه فيلم وحشي يكي از برنامه هاي هاليوود بود تا معنويت را زير سئوال ببرد و جوانان را بر ضد ارزش هاي اخلاقي و عرفي جامعه تحريك كرده و به شورش وا دارد. رونق فروش كت هاي چرمي بعد از فيلم وحشي مرا به ياد فيلم يك شب اتفاق افتاد انداخت كه در آن كلارك گيبل پيراهن خود را از تنش بيرون آورد، اما فراموش كرده بود كه زير پيراهني بپوشد. به هر حال بعد از اين كار،كه بدون قصد انجام داده بود، مردم از او تبعيت كردند و در صنعت نساجي فاجعه اي به بار آمد و بازار فروش لباس هاي زير كساد شد؛ زيرا مردان هوس كرده بوند مثل گيبل زير پيراهن هاي خود لباس زير نپوشند.

براندو اين را هم گفته است كه آنها پس از بازي در فيلم وحشي متهم شدند كه باندهاي موتورسيكلت سوار را رونق داده اند، باندهايي كه اعضاي آن همگي شرور و وحشي هستند . از نظر براندو علت اين كه بسياري از آدم ها مرتكب جنايت مي شوند اين است كه آنها از نظر اجتماعي، احساسي واقتصادي دچار محروميت شده اند و جامعه براي معالجه اين بيماري براسا باورهاي غلط خود آن ها را تنبيه مي كند و اگر مجددا دچار جرم وجنايتي شوند آن ها را بيش از پيش مجازات مي كند. براندومثل تنسي ويليامز معتقد بود: "همه انسانها تحت تاثير سوء تفاهم اند نه شرارت و هيچ كس به طور حقيقي ديگران را نمي بيند، بلكه هر كس ديگري را از لابه لا و دريچه عيوب شخصيت خود مي نگرد به اعتقاد من عكس العمل مردم در برابر فيلم وحشي حاصل زمان ومحيط بود: يك فيلم عامه پسند كه به پيشرفت من درهنر بازيگري بسيار كمك كرد از يك نظر اين فيلم هنر پيشه را مورد آزمايش قرار مي دهد."

مشخصات فيلم "وحشي" از اين قرار است: كارگردان: لاسلو بنديك، فيلم نامه نويس: جان پاكستن، براسا داستاني از فرانك روني، فليم بردار هال مور، موسيقي متن: ليت استيونز، بازيگران: مارلون براندو، مري مورفي، رابرت گيت، لي ماروين، جي فيليپن، هيو ساندرز، ري تيل، جان براون، ويل رايت، تهيه كننده: استنلي كريمر، محصول 1954، سياه و سفيد