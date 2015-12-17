وحدت حوزه و دانشگاه؛ ارمغان انقلاب اسلامی

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- حجت الاسلام مسعود صفی یاری*: ۲۷ آذر هر سال یادمان شهیدی از تبار عالمان ربانی و قافله علم و عمل آیت الله دکتر مفتح است که عمر شریف و پر برکتش در احیاء معارف اسلامی و نشر فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سپری شد و با بر افراشتن پرچم دفاع از حقانیت دین و حقایق قرآن نقش عمده ای در صیانت از مکتب پر فیض اسلام ناب محمدی ایفا کرد.

همو که در پرتو افکار تابناک استاد و مرادش حضرت امام خمینی (ره) مبارزه و ستیز با رژیم سفاک پهلوی را در برنامه خود قرار داد و با سخنرانی های شجاعانه و افشاگری های عالمانه، پرده از چهره رژیم منحوس پهلوی برداشت و مسجد قبای تهران را به کانون جهاد و مبارزه و تبیین مبانی فکری امام خمینی (ره) تبدیل کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی همراه با همرزم و همراه خویش، شهید آیت الله مطهری به دلیل حساسیت و اهمیت ، سنگر دانشگاه را برای ادامه فعالیت های فرهنگی خود انتخاب کرد.

او به خوبی می دانست که دشمن برای جدایی دانشگاه از مبانی فکری و معرفتی انقلاب و اسلام و بخصوص هویت دینی و معنوی انقلاب اسلامی توطئه ها و نقشه هایی طراحی کرده درصدد ایجاد تقابل بین دانشگاه و بخصوص حوزه های علمیه است . لذا هوشمندانه و با درایت و هدف گذاری دقیق وارد فضای دانشگاهی شد تا یا یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی که همانا وحدت بین حوزه و دانشگاه بود را پایه گذاری کند.

و به راستی وحدت حوزه و دانشگاه حول محور دین و آموزه های قرآن و همینطور آرمان ها و آرزوهای دیرینه حضرت امام (ره) بوده است.

تردیدی نیست امروز چهره های دلسوز و خیرخواه حوزه نگران دانشگاه و دانشگاهیان متعهد نیز نگران حوزه هستند. یکی نگران فاصله گیری دیگری از ارزش ها، هنجارها و مبانی دینی و دیگری نگران روزمرگی، ناکارآمدی و عقب افتادن از معادلات جهانی است. شاید به نحوی بتوان این دو نگاه را به موضوع سنت و مدرنیته ربط داد که در نظام سیاسی باید متناسب با اصول و شاخص های تعریف شده، به هم نزدیک شده و نقاط ضعف و قوت هر یک شناسایی و به تناسب آن برنامه ریزی گردد.

شکی نیست این برنامه ریزی نیازمند فرایندی علمی و ریشه ای است و بحث های کلیشه ای، تکراری و سطحی سودی نمی بخشد بلکه باید عمیق تر و واقع بینانه تر وضعیت موجود را تجزیه و تحلیل نموده و پس از آسیب شناسی دقیق، وضعیت مطلوب را ترسیم کرده و مطابق نیاز و واقعیت موجود برنامه ریزی شود.

مقام معظم رهبری با نگاهی ژرف و عمیق و تحلیلی جامع هر دو نهاد را که به منزله دو بال برای تعالی و اوج هستند در تحقق اهداف و آرمان های انقلاب مسئول می دانند.

معظم له از یک سو ایجاد تحول در نگرش اهداف برنامه های حوزه را ضروری و همچنین ترسیم چشم اندازی علمی و برنامه ریزی برای تحقق دین مداری جامعه را از اهم تکالیف حوزه ها می شمرند. همچنان که اصرار دارند محیط دانشگاه در کنار جهش های علمی باید محیطی دینی و معنوی باشد.

ایشان متذکر شده اند، اگر دانشگاه بیگانه و جدای از دین باشد این یک فاجعه غیر قابل جبران است. استاد دانشگاه نباید از وجود خودش بی دینی صادر کند و سپس فرموده اند: تلاش برای ایجاد محیط اسلامی در دانشگاه ها کامل نیست.

مفتح، حوزه و دانشگاه را به منزله دو بال برای پرواز در آسمان علم و عمل در بلندای انقلاب اسلامی می دانست و پیوند این دو نهاد را ضرورت رشد و تکامل و بالندگی نظام اسلامی می دانست و در این راه از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نبود و همین استقامت و مجاهدت او بود که بدخواهان انقلاب اسلامی یعنی گروه منحرف، آن متفکر وارسته و اندیشمند انقلابی را هدف ترور کور خود قرار داد ، تا به زعم خود بتوانند مشعل پرفروزی که آن شهید بنیان نهاده بود را خاموش سازند ، غافل از آنکه وحدت حوزه و دانشگاه و همراهی و همدلی طلبه و دانشجو چنان ریشه یافت که به برکت آن در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی بخصوص عرصه دفاع مقدس و سازندگی ایران اسلامی جلوه های به یادماندنی و صحنه های حماسی خلق شد که امروز در بیداری جهان اسلام شکوفه زده و نام ایران انقلابی در سایه سار رهبری بی بدیل رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در سپهر علم، دانش و فکر و اندیشه می درخشد و بر بلندای افتخار و اقتدار ایستاده است.

* مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان