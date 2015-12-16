دانشگاه تجاری شدنی نیست/وظیفه دانشگاه هدایت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نخست درس-گفتگوی دانشگاه و بازار با پشتیبانی محتوایی پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و با حضور علينقي مشايخي، عضو هيئت علمي و موسس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف و مسعود درخشان، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي مشایخی برگزار شد.

در این جلسه مشایخی با بیان نکاتی در باب دانشگاه به تبیین ضرورت تجاری سازی محصولات دانشگاه پرداخت و گفت: دانشگاه تجاری شدنی نیست بلکه محصولات دانشگاه است که باید تجاری شود. دانشگاه باید به نیاز های جامعه ( نیازهایی که جامعه حاضر است برای آنها هزینه کند) یعنی آن دسته از نیازهایی که اولا سبب پیشرفت جامعه گردد و در ثانی بتواند با کسب درآمد از این موارد سبب پیشرفت دانشگاه شود را در دوران کسری بودجه دانشگاه ها پاسخ دهد. این پروسه تولید فکر در دانشگاه و رسیدن آن به محصول مورد نیاز جامعه می تواند از طریق شرکت های دانش بنیان که این فکرها را میتوانند با حمایت صندوق های رسیک پذیر به محصول تبدیل شود.

وی افزود: اولا با گسترش این شرکت ها طیف وسیعی از شرکت های دانش بنیان شکل می گیرد که می توانند مشکلات کشور را بر اساس دانش حل کنند و در ثانی در بلند مدت با گسترش درآمد این شرکت ها و سهمی که دانشگاه در هر کدام دارد درآمد وسیعی به دانشگاه اختصاص پیدا خواهد کرد.

مشایخی در ادامه دلایلی مانند عدم امکان کسب درآمد برای دانشجویان با سیستم فعلی و مشکلات بودجه دولتی را نیز از دلایل ضرورت تجاری سازی محصولات دانشگاهی ذکر کرد.

در ادامه این اقتصاددان کشورمان با بیان این نکته که باید مساله تجاری سازی را یک مساله همه جانبه دید گفت: قطعا وظیفه اصلی دانشگاه هدایت جامعه در ابعاد مختلف است، یعنی هدایت جامعه در بعد اقتصاد و سیاست و فرهنگ و ... .این بدین معنی است که بخشی از دانشگاه باید نیاز صنعت را بر طرف نماید و به همین جهت نیز باید از آنها پول بگیرد. به دلیل اینکه اگر مجموعه ای از جایی سرمایه بگیرد روش فکرش همان گونه خواهد بود که آنها می خواهند، بنابراین باید مجموعه هایی که سیاست گذاری و جهت دهی نهادهای مرتبط با بازار تجاری را انجام می دهند کاملا مستقل باشند تا به روند پیشرفت جامعه خللی وارد نشود و علایق سرمایه داران مشخص کننده جهت حرکت جامعه نشود. علاوه بر این درگیری اساتید دانشگاه با مسائل مالی پروژه های دانشگاهی سمی است که حتی کشور های سرمایه داری نیز از آن گریز دارند و در کشوری مانند انگلستان اساتید تنها حقوق گرفته و از پروژه ها هیچ کسب درآمدی ندارند. بحران نظام سرمایه گذاری از جایی است که تولید فکر از سمت صنعت تغذیه می شود و نهایتا منجر به نابودی این نظام می شود.

مشایخی با بیان اینکه محل تغذیه دانشگاه قرار نیست، همه اش از محل فروش محصولات باشد افزود: بخشی از هزینه ها را دولت ها باید بپردازند. دانشگاه ها نباید فقط از صنعت منابع مالی بگیرند، از دولت هم باید تغذیه شوند. دولت یکی از مراجعی است که به دانشگاه منابع می دهد. من نمی گویم تحقیقات بنیادی و علوم محض نگاه به بازار کنند بلکه آنها باید توسط دانشگاه و جامعه کمک بشوند، چون سود ملموس همین الان ندارند و در آینده آثار کارهای شان دیده می شود.دانشگاه یک مخزن فکری است که باید مسائل صنعت را حل کند، اگر می خواهیم صنایع وابسته نداشته باشیم، باید صنایع را به دانشگاه وصل کنیم و مسائل شان را حل کنیم. یک بخش تأمین مالی هم می تواند کمک های خیرین باشد.

جلسه اول درس-گفتگوی دانشگاه و بازار با پرسش و پاسخ دانشجویان پایان یافت.

این برنامه نخستین جلسه از درس-گفتگوی دانشگاه و بازار مدرسه آزادفکری مهاجر بود. درس-گفتگوهای پاییزه مدرسه آزادفکری مهاجر با موضوعاتی مانند فلسفه دانشگاه، تجاری سازی دانشگاه و ساختار علم و دین با حضور اساتیدی مانند دکتر پایا، دکتر فراستخواه، دکتر فکوهی، دکتر درخشان و ... برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام بهmohajerschool.ir مراجعه نمایید.