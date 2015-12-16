ترفیع درجه فرمانده انتظامی استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اخذ درجه سرداری اظهار کرد: این مهم در اثر لطف و عنایت مقام معظم رهبری صورت گرفت و امیدوارم که بتوانم در این عرصه به خوبی به وظایف خود عمل کنم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات پژوهشی پلیس گفت: نیروی انتظامی برای فعالیت و طرح های پژوهشی ارزش قائل بوده و اعتباراتی در این خصوص در نظر گرفته است.

سردار بنی اسدی ادامه داد: برای دانشجویان برتر و موثر در حوزه پژوهشی کسر و حذف خدمت سربازی در نظر گرفته شده است.

وی به ارائه طرح های پژوهشی اشاره کرد و افزود: اقدامات پژوهشی توسط معاونت اجتماعی در حوزه های مختلف در حال انجام است.

سردار بنی اسدی برقراری امنیت را از جمله مطالبات مردم دانست و اظهار کرد: مردم خواستار اقتدار پلیس هستند، بدین معنا که افراد بزهکار و مخل نظم و امنیت جامعه باید با مشاهده پلیس مرعوب شوند اما اقشار مطیع قانون در هنگام حضور پلیس احساس امنیت و آرامش داشته باشند.

وی اعمال جریمه را یکی از ابزارهای پلیس برای ایجاد نظم اجتماعی دانست و افزود: رویکرد پلیس این است که حداقل استفاده را از این ابزار داشته و جریمه گزینه آخر باشد.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: چنانچه دستگاه های متولی وظایف خود در زمینه تولید امنیت را به بهترین شکل انجام دهند دیگر نیازی به استفاده از پلیس نخواهد بود.

وی استفاده از سلاح را نیز آخرین گزینه انتخابی پلیس دانست و تصریح کرد: همکاری مردم، دستگاه ها و پلیس در برقراری امنیت در بزرگترین استان کشور بسیار تاثیرگذار بوده و دارای اهمیت است.

سردار بنی اسدی همکاری رسانه با نیروی انتظامی را مطلوب دانست و ادامه داد: امیدواریم با همکاری اصحاب رسانه و آگاه سازی افراد بتوانیم ضریب امنیت و احساس امنیت در جامعه را افزایش دهیم.

فرمانده انتظامی استان کرمان یادآور شد: اصحاب رسانه همیار قابل قبول و ارزشمندی برای پلیس به شمار می رود.

وی از ریشه یابی جرائم با توجه به حوزه امنیتی متناسب با جغرافیای منطقه خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد جرائم خشن کرمان در جنوب و شرق این استان رخ می دهد.