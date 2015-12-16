پروژه «نذر علمی» برای جایزه مصطفی (ص) اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفارینیا، دبیر سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در خصوص آخرین وضعیت این جایزه علمی و فناوری گفت: در سال ۱۳۹۲ جایزه مصطفی (ص) به عنوان نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
وی افزود: امسال اولین دوره جایزه مصطفی در چهارم دیماه همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) در تالار وحدت برگزار میشود.
رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه برای سیاستگذاری جایزه و تدوین راهبردهای اصلی آن همزمان ۳۰۰ جایزه علمی در سراسر جهان را رصد کردیم، گفت: مطالعه بسیار عمیقی در خصوص این جوایز علمی صورت گرفت که در نهایت منجر به تدوین استانداردهای جایزه مصطفی شد.
صفارینیا اظهار داشت: همچنین اطلاعرسانی جایزه به ۱۳ هزار مخاطب در سطح بینالمللی با ۵ زبان زنده دنیا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: البته نحوه اطلاعرسانی طوری بود که جایزه علم و فناوری مصطفی به نهادهای علمی همچون آیسسکو، سازمان همکاریهای علمی و فناوری اسلامی نیز صورت گرفت که امیدواریم نتیجه این اطلاعرسانیها حضور پررنگ دانشمندان برجسته در جهان اسلام در جایزه مصطفی باشد.
صفارینیا با بیان اینکه دور اول فراخوان جایزه مصطفی از اسفندماه سال ۹۲ شروع شد، گفت: طرحهای ارسالی به دبیرخانه جایزه در دو بخش با حضور ۱۳ مشاور خارجی و ۶۰ داور در سطح جهانی و کشوری بررسی و آثار برگزیده انتخاب شد.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاهها و مراکز زیاد علمی با جایزه مصطفی همکاری داشتند، گفت: دانشگاه کراچی پاکستان، دانشگاهی از مالزی، کمیته علم و فناوری کنفرانس اسلامی، یونسکو و ... از جمله مراکزی بودند که با مجموعه جایزه همکاری داشتند.
رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در روز چهارشنبه دوم دیماه برگزیدگان اولین دوره جایزه مصطفی (ص) معرفی میشوند، گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته بیش از ۶۰ نفر از جهان اسلام در این مراسم حضور خواهند داشت.
به گفته وی، ۳۶ نفر از ۱۳ کشور آسیایی، ۱۲ نفر از ۷ کشور آفریقایی، ۶ نفر از ۶ کشور قاره آمریکایی و ۸ کشور اروپایی در مراسم اعطای جایزه حضور خواهند داشت.
صفارینیا افزود: میتوان گفت ۲۸ دانشمند از ۲۸ کشور از ۴ قاره در مراسم اعطای جایزه مصطفی (ص) حضور دارند.
وی با بیان اینکه تامین مالی جایزه از منابع عمومی و مردمی انجام گرفته، گفت: مهمترین اقدامات در حوزه تامین جایزه، پروژهای است که با مشارکت بانک توسعه اسلامی در مراحل اولیه خود به سر میبرد. این پروژه اولین ساختمان موقوفه جایزه مصطفی (ص) است که به تازگی مجوزهای فعالیتهای خود را اخذ کرده است.
صفارینیا با اشاره به پروژه دوم در راستای تامین مالی جایزه تصریح کرد: همچنین زمین دیگری وقف جایزه مصطفی (ص) شده که اکنون در حال طی کردن مراحل اداری است.
دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) گفت: زمان پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری و موقوفات جایزه در مهرماه بوده که ۲۴۰ نفر از افراد حقیقی و حقوقی با مشارکت مالی در این صندوق شرکت داشتهاند.
وی در خصوص بودجه صندوق سرمایهگذاری و موقوفات جایزه مصطفی گفت: تاکنون این صندوق ۵.۵ میلیارد ریال تامین مالی قطعی شده و قرار است ۴۰ میلیارد ریال نیز از سوی خیرین تامین مالی شود. در مجموع ۹۰ میلیارد ریال برای این صندوق تعهد تامین مالی انجام شده است.
صفارینیا ادامه داد: همچنین طرحی در قالب «نذر علمی» برای این جایزه پیادهسازی کردهایم تا برخی شرکتها بتوانند در قالب وقف به این جایزه کمک مالی کنند. این شرکتها میتوانند بخشی از سود سالیانه خود را وقف جایزه کنند. تاکنون ۵ شرکت در نذر علمی شرکت کرده و به طرق مختلفی از جایزه حمایت کردهاند.
دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) با بیان اینکه یکی از برنامههای ما در قالب جایزه، طراحی نشانی به عنوان نشان خادمان مصطفی بوده است، تصریح کرد: البته برگزاری مسابقه «نور ابن هیثم» در حوزه دانشآموزی از دیگر برنامههای جنبی جایزه مصطفی به شمار میرود.
به گفته وی، مسابقه نور ابن هیثم سوم اردیبهشتماه سال ۱۳۹۵ برگزار میشود.
صفارینیا، کارگاه تصویرسازی از دانشمندان جهان اسلام را از دیگر برنامههای جنبی جایزه مصطفی دانست و گفت: تاکنون ۱۰۰ اثر هنری از تصویرسازی دانشمندان جهان اسلام دریافت شده که ۹۰ اثر ایرانی و مابقی اثر خارجی بودهاند. این کارگاه از اول تا هفتم دیماه در محل خانه هنرمندان به نمایش عمومی گذاشته میشود.
وی با تاکید بر اینکه کمتر از یک ماه آینده فراخوان دوره دوم جایزه مصطفی اعلام میشود، گفت: برگزیدگان اولین دوره جایزه مصطفی در حوزههای نانو تکنولوژی، بایوتکنولوژی و حوزه عمومی فعال هستند و داوران در حوزه آی سی تی برای انتخاب برگزیده به نتیجه نهایی نرسیدند.
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