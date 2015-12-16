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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۰

اعتراض طلاب و دانشجویان خراسان به کشتار شیعیان نیجریه

اعتراض طلاب و دانشجویان خراسان به کشتار شیعیان نیجریه

جمعی از طلاب و دانشجویان خراسان در تجمع اعتراض آمیز به كشتار وحشیانه شیعیان نیجریه شركت كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمع كثیری از دانشجویان، دانش‌آموزان و طلاب مدارس علمیه به ویژه مدرسه علمیه عباسقلی خان در كنار آحاد مردم مشهد در اعتراض به قتل عام وحشیانه شیعیان در نیجریه و بازداشت و زخمی شدن شیخ زكزاكی، رهبر شیعیان این كشور، مقابل دفتر سازمان ملل در مشهد تجمع اعتراض‌آمیز برگزار كردند.

در این اجتماع پرشور، مردم با سردادن شعارهایی همچون «ابوالفضل علمدار، زكزاكی را نگه دار»، «درود بر زكزاكی، مرگ بر اسرائیل» و « لبیک یا حسین »، اعتراض خود را نسبت به جنایات ظالمانه علیه شیعیان و مسلمانان دنیا اعلام كردند.

در شنبه و یكشنبه خونین نیجریه، ارتش نیجریه به شیعیان این كشور و رهبر شیعیان نیجریه یورش برده و علاوه بر همسر و پسر شیخ زكزاكی، بیش از ۳۰۰ نفر از شیعیان نیجریه‌ را به شهادت رساندند، شیخ محمد محمود توری رهبر مركز ایالت كانو و معاون شیخ زكزاكی، ملا ابراهیم عثمان سخنگو و جمای گیلیما از رهبران ارشد شیعیان نیجریه نیز در این یورش به فیض شهادت نایل آمده اند.

طلاب مدرسه علمیه عباسقلی خان همراه با مردم مشهد در این اجتماع حضوری فعال داشتند.

کد مطلب 3001604

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