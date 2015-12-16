به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از دیدار تیم های سایپا تهران و نفت تهران از هفته پانزدهم لیگ برتر که امروز چهارشنبه برگزار شد، اظهارداشت: بازی فردا، آخرین قدم در نیم فصل اول خواهد بود و مطمئنا ما فردا محکم پا به میدان خواهیم گذاشت تا بتوانیم به آنچه که می خواهیم دست پیدا کنیم.

وی در خصوص نفت تهران نیز گفت: همه بازیهایی که ما انجام می دهیم مشکل است و دیدار مقابل نفت نیز یکی از همین بازیهای سخت ما در نیم فصل اول خواهد بود.

سرمربی سایپای تهران تاکید کرد: اصلا اعتقاد ندارم که می گویند دیدار مقابل استقلال اهواز برای ما بسیار بازی راحتی بود؛ برای ما همه دیدارها سخت است و ما بدنبال اهداف مان هستیم تا بتوانیم تمامی بازیها را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

جلالی با اشاره به علت عدم حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر یادآور شد: در این خصوص نمی توان با یک دقیقه صحبت کردن راجع به آن به جمع بندی رسید. در گذشته عنوان می کردند که بلیت ها گران است و یا ساعت بازی بد است اما بلیت ها ارزان شد، ساعت بازی تغییر کرد اما باز هم تماشاگر به ورزشگاه نیامد.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من سیاه نمایی در فوتبال باعث شد تا تماشاگران از این رشته جذاب فراری شوند و مطمئنا اگر در مورد والیبال هم سیاه نمایی شود همین اتفاق خواهد افتاد.

سرمربی تیم سایپای تهران با بیان اینکه بهتر است به جای پرداختن به نکات منفی به مثبت ها هم فکر کنیم و به آنها بپردازیم، در خصوص حضور سجاد شهباززاده و آرش برهانی در نیم فصل دوم در سایپا گفت: من لیست بلندبالایی به باشگاه نداده ام و تنها بدنبال جذب دو نفر هستیم و اسامی آنها را به صورت مکتوب به مدیرعامل باشگاه ارائه دادم و تغییرات زیادی در نیم فصل دوم در سایپا بوجود نخواهد آمد.

جلالی در پاسخ به این سئوال که آیا در نیم فصل اول به اهداف مورد نظر دست پیدا کرده اید یا خیر گفت: تقریبا به آنچه که می خواستیم نزدیک شده ایم و تلاش می کنیم در نیم فصل دوم با ثبات بیشتری برسیم تا بتوانیم در سالهای آینده سایپای قوی تری را شاهد باشیم.

سرمربی سایپای تهران در پایان روزبه شاه علیدوست و سجاد مشکل پور را تنها محرومین دیدار فردا مقابل نفت تهران دانست.