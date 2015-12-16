ابعاد حقوقی دفاع مقدس به سرفصل های رشته حقوق اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۱۰ شورای تخصصی ارتقاء و تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

دراین جلسه، کارگروه حقوق شورای تخصصی تحول و ارتقاء در دستور کار قرار گرفت و سرفصل‌های مقطع کارشناسی ارشد در گرایش‌های مختلف این رشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در بخشی از این گزارش و با توجه به لزوم گسترش رشته حقوق برای شمول این رشته بر همه ابعاد حیات اجتماعی مانند صنعت، فناوری‌های نوپدید، محیط زیست و... سرفصل‌هایی که برای موضوع الزامی بوده‌اند نیز مورد اشاره قرار گرفت.

پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است:

تدوین و ترسیم فلسفه حقوق اسلامی به منظور تقویت مبانی نظری این رشته، کاربردی‌تر کردن سرفصل‌های رشته حقوق، تخصصی شدن آموزش این رشته با توجه به اهمیت آن و توجه به ظرافت‌های رشته حقوق در گنجانیدن مفاهیم حقوق اسلامی.

پس از ارائه نظرات اعضا، فهرست سرفصل‌هایی که در کارگروه مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته است مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این بخش با توجه به ۴ شاخص اسلامی شدن، کارآمد شدن، روزآمد شدن و بومی شدن علوم انسانی به عنوان شاخص‌های اصلی تحول و ارتقاء علوم انسانی، سرفصل‌های رشته حقوق مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته است.

در بخش مربوط به بومی شدن این سرفصل‌ها، اضافه شدن سرفصل «ابعاد حقوقی دفاع مقدس» یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده است.

پس از ارائه این بخش از گزارش کارگروه حقوق شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: رعایت تناسب در سنجش کمی شاخص‌های چهارگانه ارتقاء و تحول، توجه بیشتر مسائل مبتلا به در کلیه گرایش‌های حقوق مانند حقوق نفت و گاز و بزهکاری اطفال، لزوم تولید ادبیات متناسب رشته حقوق در جامعه علمی کشور و در هم تنیدگی و توأمان بودن روزآمد شدن و کارآمد شدن رشته حقوق.

در پایان جلسه و پس از رأی مثبت اعضاء و تصویب برنامه ارائه شده، مقرر شد برنامه ارائه شده توسط کارگروه حقوق برای اعلام نظر پژوهشگاه‌های حوزوی واقع در شهر مقدس قم به ۳ پژوهشگاه منتخب ارسال شود.