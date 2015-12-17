نبود مرکز فنی و حرفه ای هزینه های کمیته امداد را افزایش داده است

حجت الاسلام علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیته امداد به دنبال تولید شغل برای مددجویان خود است اظهار کرد: با توجه به عدم استقرار فنی و حرفه ای در سیریک مدد جویان جویای شغل به دیگر شهرستانها می فرستیم همانطوری که تعداد ۲۰ نفر برای آموزش ملوانی و صیادی به بندر لنکه فرستاده شدند.

حجت الاسلام ابراهیمی اشاره ای داشت به کلاسهایی که برای تولید شغل مدد جویان در سیریک راه اندازی گردیه یاد آور شد: تعداد ۴۰ نفر بانوی مددجو کمیته امداد سیریک کلاس آموزش آرایشگری برای آنها برگزار گردید که کل هزینه های آموزش آنها کمیته امداد پرداخت کرد.

وی با انتقاد از عدم استقرار فنی و حرفه ای در سیریک گفت: نبود فنی و حرفه ای در این شهرستان اثرات بدی بر روند اشتغال افراد بیکار در سیریک دارد و برای جبران این کمبود کمیته امداد هزینه های زیادی پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد برای افراد بیکار مددجو برنامه های اشتغالی دارد و در ادامه تصریح کرد: روزانه به افراد جویای کار تسهیلاتی اعطا می شود تا اینکه مدد جویان خود به مرز خود کفایی برسند.

حجت الاسلام ابراهیمی به دیگر خدماتی که این سازمان در سیریک انجام داده بود اشاره ای کرد و افزود: مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای تعداد ۲۰۰ نفر کودکان زیر ۶ سال که سوء تغذیه داشتند مواد غذایی خریداری و به آنها تحویل گردیده است.

وی اشاره ای داشت به جهیزیه ای که به زوجین جوان مدد جو در نظر گرفته شده و در ادامه اضافه کرد: هر ساله کمیته امداد برای زوجین مدد جو جوان جهیزیه فراهم می کند تا کمکی باشد برای زندگی جوانان و از طرفی تشویق برای ازدواج آنها باشد.