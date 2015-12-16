به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجتالاسلام احد آزادیخواه در هشتاد و پنجمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای دینی در کردستان که در مجتمع نور سنندج با حضور نمایندگان ادارات فرهنگی استان برگزار شد، گفت: امسال در برنامههای ماه مولود به ویژه هفته وحدت برنامهریزیهای گستردهای در سطح استان انجام شده که برگزاری همایش منادیان وحدت یکی از این برنامهها است.
وی بیان کرد: امسال هفتمین همایش منادیان وحدت در قالب سه رشته انشا، نقاشی و خوشنویسی و با مشارکت ۳۴ هزار دانشآموز کردستانی انجام شد و مراسم استانی این همایش نیز در ایام هفته وحدت در سنندج برگزار خواهد شد.
وی برگزاری ۹ همایش شهرستانی منادیان وحدت در شهرهای استان، برگزاری همایشهای ویژه وحدت و سلسله جشنهای نبوی در ایام ماه ربیع در سطح استان و فضاسازی محیطی را از دیگر برنامههای تبلیغات اسلامی کردستان در ایام ربیعالاول ذکر کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: اعزام ۱۳۸ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان، حضور ۲۵ روحانی مستقر در سطح استان و استفاده از توان و ظرفیت ماموستاهای استان کردستان نیز در ایام ماه مولود انجام میگیرد.
حجتالاسلام آزادیخواه از اعضای ستاد خواستار بازدید از برنامههای دینی و فرهنگی مساجد که در ماه ربیعالاو. ل برگزار میشود، شد و گفت: حضور مسئولان در برنامههای وحدتآفرین و شادیبخش عموم مردم که در مساجد برگزار میشود میتواند در تقویت وحدت و ترویج آن در سطح استان موثر باشد.
وی همچنین خواستار تجلیل از مولودیخوانان و دفنوازان فعال استان شد و افزود: باید گروههای مولودیخوان استان که در ایام ماه مولود فعالیت دارند را شناسایی و از آنها در مراسمی تجلیل کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه گرامیداشت نهم دی در استان پرداخت و عنوان کرد: برنامههای نهم دی نیز باید با محوریت اتحاد و وحدت ساماندهی و برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تقدیر از عموم مردم برای مشارکت در برنامههای ایام صفر بهویژه اربعین حسینی اضافه کرد: امید است در سالهای آتی بتوانیم مراسم عزاداری اربعین حسینی در حسینیه سنندج را با همکاری صدا و سیما به صورت پحش زنده برگزار کنیم و حضور گسترده مردم و ارادتمندان امام حسین(ع) را بهتر بتوانیم منعکس کنیم.
رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان نیز در این جلسه از آمادگی ۶۰۴ هیئت مذهبی استان برای حضور در مراسم نهم دیماه روز تجلی بصیرت خبر داد.
علی خزایی اظهارداشت:همچنین ۱۲۴ هیئت مذهبی استان در برنامههای هفته وحدت مشارکت و حضور پررنگ خواهند داشت.
وی با اشاره به برنامههای سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) در کردستان یادآور شد: به همین مناسبت ۳۰ محفل قرآنی در شب شهادت این بزرگوار در سطح استان برگزار میشود.
رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان شناسایی ۳۲ گروه مولودیخوان در استان را از اقدامات تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد و گفت: این گروهها در قالب گروههای پنج و هفت نفره در بانک اطلاعاتی تشکلهای دینی ثبت شدهاند.
خزایی برگزاری جلسه با هیئات مذهبی اهل سنت شهرستان سنندج در ایام هفته وحدت را نیز از دیگر برنامههای هیئات مذهبی تبلیغات اسلامی کردستان ذکر کرد و گفت: هماکنون ۹ هیئت مذهبی مجوزدار در شهرستان سنندج فعالیت دارند.
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