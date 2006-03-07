حضور زنان هنرمند ايراني در نمايشگاه تركيه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران، انجمن نقاشان ايران با همكاري هنرهاي معاصر تهران آثار دو تن از هنرمندان ، شهلا همايوني و سهيلا حقيقت (دولت آبادي) در نمايشگاهي با عنوان روز جهاني زن كه در گالري پرا در استانبول تركيه از روز هفده اسفندماه 84 تا هفده فروردين ماه 1385 برابر با 8 مارس تا 8 آپريل 2006 برگزار مي شود، به تماشا گذارده مي شود.

لازم به يادآوري است كه شهلا همايوني داراي ليسانس دكوراسيون داخلي مي باشد و در 25 سال سابقه فعاليت نقاشي بيش از 15 نمايشگاه انفرادي برگزار كرده است.

وي همچنين با حضور در نمايشگاه بين المللي اكسپوي چين، مقام دوم (مدال نقره) را كسب كرده است. شهلا همايوني آخرين نمايشگاه خود را در فرهنگسراي نياوران به خاطر حمايت از كودكان بيمار سرطاني برگزار كرد. خانم سهيلا حقيقت (دولت آبادي) تا به حال در 25 نمايشگاه فردي و گروهي در ايران و خارج از كشور برگزار كرده است.

وي فارغ التحصيل رشته هنر از دانشكده الزهرا مي باشد.

وي نيز نمايشگاه هايي در حمايت از كودكان بيمار برگزار كرده است.