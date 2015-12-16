به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی شیراز در افتتاحیه کنگره بین المللی ایدز، زنان و کودکان بیان کرد: طی چند سال گذشته روند افزایش ایدز در زنان رو به افزایش بوده است که همین امر باعث ایجاد این کنگره در رابطه با ایدز در زنان شد.

حسن جولایی گفت: در حالی که بیماری ایدز در گروه های مختلف سنی رو به کاهش است ولی در نوجوانان آمار ابتلا با افزایش مواجه بوده که علت آن به خاطر رفتارهای پرخطر جنسی، اعتیاد و مصرف روان گردان در این گروه سنی است.

وی بیان کرد: ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که طی برگزاری کنگره ۱۰ مورد از آن ها به شکل سخنرانی و ۹۷ مورد به شکل پوستر ارائه می شوند.

مدیر مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارتقا سلامت جامعه به منظور جلوگیری از قرار گرفتن افراد در معرض ابتلا به ایدز، بررسی آخرین درمان ها و علوم نوین درباره ایدز، پرداختن به آسیب های اجتماعی ایدز و ریشه یابی آن ها و مراقبت از زنان و کودکان مبتلا به ایدز را از محورهای بخش های مختلف کنگره ذکر کرد.