ساخت طبقه دوم اتوبان بعثت از ساخت پل صدر واجب تر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه دیدار با دبیران شورایاری منطقه ۱۶ شهر تهران، پس از استماع دغدغه ها، مشکلات محلات این منطقه اظهار کرد: بخشی از مشکلات و موارد مطرح شده توسط شورایاران به قدری سطحی است که به راحتی توسط شهرداری منطقه قابل حل است و تعجب برانگیز است که چرا تاکنون نسبت به حل این مشکلات اقدام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات در محلات قابل حل است، افزود: بخشی دیگری از مشکلات و نگرانی ساکنان منطقه برای حل شدن نیاز به هماهنگی و همکاری سایر سازمان ها و نهادها از جمله ناجا و برق منطقه ای تهران دارد که در این زمینه نیز شورا از جایگاه سیاست گذاری و هماهنگی ورود خواهد کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه مشکل غیرقابل حلی وجود ندارد، گفت: وعده دو طبقه کردن اتوبان بعثت که در زمان بهره برداری از پل صدر توسط شهردار تهران اعلام شد و امروز به مطالبه مردمی تبدیل شده است، بدون کسب مجوز از شورای شهر تهران بوده است. اگر شهرداری تهران لایحه ای برای ساخت آن به شورا ارائه دهد بعد از تصویب و تامین منابع قابل اجرا خواهد بود.

حافظی تاکید کرد: تنها نمی توان با حرف زدن و شعار دادن انتظارات مردم را برآورده کرد، ساخت طبقه دوم اتوبان بعثت شاید از ساخت پل صدر واجب تر بود زیرا پل صدر مشکل مردم عادی را حل نکرد و تنها دسترسی متمولین لواسان به بازار و مرکز شهر را تسهیل کرد. این پل حتی برای مردم منطقه نیز مشکل ایجاد کرده است.

وی در پایان گفت: نیاز است بخشی از مشکلات و درخواست های مردم محلات مختلف شهر به افکار عمومی منعکس و تبدیل به مطالبه عمومی شود تا نسبت به حل آن اقدام کنند.

همچنین در این دیدار محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه شورایاران نیز منتخب مردم هستند، تصریح کرد: اعضای شورای شهر تهران، شورایاران را بازوان و یاران اجرایی خود در محلات می دانند. بدون شک نظارت بر اداره شهر بزرگی همچون تهران با ۳۱ عضو شورای شهر امری سخت و پیچیده است.

وی گفت: مشکلات مردم در منطقه ۱۶ شهرداری تهران با تعامل قابل حل است و شورای شهر تهران نسبت به حل این مشکلات مصر است.