امروز سالم ترين هوای تهران در ايستگاه پاسداران ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری، سخنگوی شركت كنترل كیفیت هوا با بیان این مطلب گفت: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران میزان غلظت آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاهش داشته اما به دلیل انباشت آلاینده ها در چند روز گذشته و شرایط جوی پایداری که از دیروز ظهر در شهر تهران حاکم شده هنوز به شرایط سالم نرسیدیم و همچنان کیفیت هوای این کلانشهر با شاخص عددی۱۱۰ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد.

وی ادامه داد: بیشترین میزان آلودگی به لحاظ ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون مربوط به ایستگاه پارک شکوفه با عدد ۱۳۷ و کمترین میزان آلایندگی مربوط به ایستگاه پاسداران با شاخص ۷۴ است. البته این موضوع در طول روزهای مختلف هفته متغیر و به طور نسبی بوده؛ یعنی ممكن است منطقه ای در تهران یک روز هوای سالم و در روزهای دیگر هوای بسیار ناسالم داشته باشد.

نظری تاكید كرد كه در این شرایط ورزش و فعالیت بدنی شدید در فضای باز می‌تواند برای سلامت افراد به ویژه گروه‌های حساس خطرات جدی به همراه داشته باشد.

مقصود از گروه‌های حساس جامعه در برابر آلودگی هوا، بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و زنان باردار، کودکان و همچنین جانباران شیمیایی است که تنفس هوای آلوده آنها را بیش از دیگر افراد جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهند.

نظری در پایان گفت: پیش بینی سازمان هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط غبار محلی است که با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه در سطح شهر و پایداری هوا انتظار افزایش آلاینده ها را تا پایان امروز خواهیم داشت.