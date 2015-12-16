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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

کشف ۲ تن مواد منفجره متعلق به شبکه «حقانی» در کابل

کشف ۲ تن مواد منفجره متعلق به شبکه «حقانی» در کابل

اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که ماموران این اداره، ۲۰۰۰ کیلوگرم مواد انفجاری نوع «آمونیوم نیترات» متعلق به شبکه تروریستی حقانی را کشف و خنثی کردند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بخدی» افغانستان، این اداره امروز با نشر خبری گفت که این مواد در منطقه «بت خاک» شهر کابل کشف و خنثی شد.

 سازمان امنیت ملی افغانستان گفت: شبکه حقانی این مواد منفجره را از مرز «دیورند» در پاکستان و به قصد حملات تروریستی و انفجاری وارد کابل کرده بود.

این خبر در ادامه می افزاید: مواد مذکور توسط «مولوی عزیز یکتن» از سازمان دهندگان حملات تروریستی شبکه حقانی از آنطرف خط مرزی دیورند به مقصد انجام حملات تروریستی و انفجاری وارد شهر کابل شده بود که بعد از کشف در منطقه مذکور، منفجر و ازبین برده شد.

 لازم به ذکر است که پس از استعفای «رحمت الله نبیل»، از ریاست اداره امنیت ملی، انتقادها از کارکرد وی افزایش یافته است.

کد مطلب 3001692

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