طارمی به صدر جدول گلزنان برمی گردد/ تاکتیک پرسپولیس را عوض کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آندره پانادیچ در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس به سوالات درباره تیم پاسخ گفت.

بعد از پیروزی برابر گسترش، فرصت زیادی تا بازی با راه آهن ندارید، شرایط برای این بازی چگونه است؟

با تمرینات خوبی که پیش از این داشتیم، شرایط خوبی داریم و کارها طبق برنامه پیش می‌رود. تمرین ریکاوری خوبی داشتیم و برای این تمرین نیز همه بچه‌ها آمدند. با توجه به حریفی که پیش رو داریم باید روی یکسری جزئیات تکنیکی و تاکتیکی کار کنیم که بخش مهمی از آن برای امروز چهارشنبه طراحی شده بود.

پرسپولیس در این فصل تقریبا 1600 دقیقه بازی کرده است ولی فقط در 46، 47 دقیقه آخر تحت تاثیر حریف فوتبال بازی کردید، در حالی که حتی در روزهای ناکامی هم بهتر از حریفانتان بودید؟

حق با شما است. ما در نیمه دوم بازی با گسترش تحت تاثیر بازی حریفمان قرار گرفتیم در حالی که در نیمه اول آنها تحت تاثیر ما بودند و با یک گل جلو افتادیم. طبیعی است که حریف می‌خواست جبران کند و تیم گسترش تیم واقعا خوب و بسیار قوی بود که فشار بیاورند ولی در آن شرایط هم کنترل بازی را داشتیم و موقعیت خطرناک چندانی روی دروازه ما ایجاد نشد و دفاع به خوبی عمل کرد. در این مسابقه مهمترین مساله پیروزی و کسب سه امتیاز بود و شاید به خاطر همین مساله بچه‌ها خواستند بازی را اداره کنند.

مساله همیشه کسب سه امتیاز است. به نظر می‌رسد هافبک‌های میانی ما وسط زمین را از دست دادند، این شرایط ناشی از مساله بدنی بود یا تاکتیکی؟

یک دلیلش این بود که حریف واقعا قوی و دونده ظاهر شد و به همین خاطر با سیستم بازی را عوض کردیم. شما متوجه شدید ما چه تغییری ایجاد کردیم.

هافبک جلو (پشت مهاجم) عقب آمد و به هافبک‌های دفاعی اضافه شد و تیم عقب آمد؟

اینطور نبود. ما سیستم خودمان را از حالت لوزی تغییر دادیم.

منظور ما هم، همین بود؟

ما برای اینکه بتوانیم بازی را حفظ کنیم دست به این تغییر زدیم و در نتیجه آن، به حریف موقعیت زیادی ندادیم. از سوی دیگر بعضی جوان‌های ما هم از تیم ملی المپیک آمده بودند و ساده نبود که در شرایط تیم و بازی قرار بگیرند ولی در نهایت ما به هدف خودمان یعنی سه امتیاز رسیدیم.

و این برای خوشحالی هواداران و احساس خطر حریفان کافی بود؟

ما بازی به بازی پیش می‌رویم و قطعا دست از اهدافمان بر نمی‌داریم.

البته شاید یکی از دلایل فشار روی خط میانی این بود که نفراتی مثل احمدزاده و بویژه مسلمان که در نیمه اول عالی بود، در نیمه دوم افت داشتند...

این دو و بویژه مسلمان در نیمه اول دوندگی زیادی داشتند، مسلمان پاس گل ما را هم داد. هر بازیکن حق دارد تمام توان خود را بگذارد و بعد ممکن است افت کند.

پرسپولیس یک تیم هجومی است ولی در این فصل پیش از سایر تیم‌ها با جرایم داوری روبرو شده است، چرا؟

من جواب خاصی نمی‌توانم به این سوال بدهم. فوتبال بدون دوئل و درگیری‌هایش معنی ندارد.

این مساله انتقادهایی را به همراه داشته است. شما همه هفته چند بازیکن را در اختیار ندارید و بعضی از این اخطارها بی‌دلیل به دست می‌آید، باز هم از نظر شما تعداد آنها زیاد نیست؟

نه! زیاد نیست. ما از بازیکنان می‌خواهیم محکم باشند و بویژه در خط حمله محکم بازی کنند. آنها باید اینگونه بازی کنند.

کادر فنی برنامه‌هایش برای نیم فصل را برنامه‌ریزی کرده است؟

بله، برنامه ما ادامه کار زیادی است که شروع کرده‌ایم. محکوم با کار بیشتر هستیم. البته استراحت خوبی به بازیکنان خواهیم داد و بعد تمرینات با کیفیتی خواهیم داشت. تکلیف ما هم روشن است. رسیدن به هدفی که برای خودمان طراحی کرده‌ایم.

پرسپولیس در تمام بازی‌های لیگ گل زده که مورد تمجید کارشناسان است ولی انتقادهای زیادی درباره سخت گل زدن وجود دارد. به عنوان مربی تیم، این شرایط را چطور تحلیل می‌کنید؟

من فکر نمی‌کنم نیازی باشد که این دو موضوع را تفسیر کنیم. اگر مرتب از بازیکن بپرسیم چرا گل نمی‌زنید، روی اعصاب او فشار می‌آورد. آنها خودشان گلزنی خواهند کرد.

یک اصل در مربیگری این است که هیچگاه با بازیکن درباره گل نزدنش صحبت نکنید. این را درک می‌کنیم ولی این فشار از سوی هواداران و رسانه‌ها وجود دارد. تاثیر این مساله را چگونه خنثی خواهید کرد؟

درست گفتید. ما به عنوان مربی باید به شکل متفاوت با دیگران عمل کنیم. روی این قضیه هم کار می‌کنیم. هم روی مسائل روحی و هم روی مسائل فنی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و مهاجمان تیم را باور داریم.

و در غیاب طارمی، صدر جدول گلزنان در اختیار بازیکن دیگری قرار گرفت؟

شک نکنید طارمی با استیل و مهارتی که دارد به صدر جدول گلزنان بر می‌گردد. او با کار پر کیفیتی که انجام خواهد داد تا آقای گلی پیش می‌رود ولی فراموش نکنیم که برای ما نکته مهم امتیازاتی است که باید کسب کنیم. طارمی ویژگی‌های خوبی دارد و در هر بازی برای خودش سه، چهار موقعیت ایجاد می‌کند که نباید نادیده گرفت ولی فکر می‌کنم برای طارمی هم مهمترین مساله این است که بهترین بازی‌ها را برای تیمش انجام دهد. او بیشتر به این مساله فکر می‌کند که برای تیم مفید باشد، نه اینکه آقای گل شود.