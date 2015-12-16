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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

۱۵ برنامه به مناسبت هفته پژوهش سپاه در فارس برگزار می شود

۱۵ برنامه به مناسبت هفته پژوهش سپاه در فارس برگزار می شود

شیراز – دبیر برگزاری هفته پژوهش سپاه فجر فارس از اجرای ۱۵ برنامه به مناسبت هفته پژوهش در سپاه استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اژدری ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش، گفت: سپاه فجرفارس به مناسبت هفته پژوهش ۱۵ برنامه در سطح استانی برگزار می‌کند.

وی تصریح کرد: طب سنتی ریشه در فرهنگ ایران دارد و از این کشور به کشورهای اروپایی منتقل شد. بنابراین این موضوع در بحث پژوهشی سپاه فجر استان فارس مدنظر قرار گرفته است.

دبیر برگزاری هفته پژوهش سپاه فجر فارس ادامه داد: احیای طب سنتی اسلامی را مد نظر قرار داده ایم و امسال اکثر برنامه‌های سپاه فجر حول محور طب سنتی- اسلامی برگزار می‌شود.

اژدری تاکید کرد: افتتاح مرکز طب اسلامی- سنتی در دانشگاه امام حسین(ع) را به مناسبت هفته پژوهش انجام خواهد شد.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های این هفته برگزاری کارگاه آموزشی طب سنتی با حضور اساتید بنام کشوری از تاریخ ۲۸ آذر تا ۲ دی ماه است.

دبیر هفته پژوهش سپاه فجر استان فارس تصریح کرد: افتتاح کتابخانه علمی تخصصی دانشگاه امام حسین (ع) و رونمایی از کتاب بسیجیان استان فارس از جمله این برنامه‌ها است.

اژدری ادامه داد: جشنواره جهادگران علم وفناوری، رونمایی از کتاب تالیفات علمی بسیجیان استان، افتتاح مرکز نانو تکنولوژِی در بسیج دانشجویی استان فارس، برگزاری گردهمایی نخبگان بسیجی و پخش مستند علمی تحقیاتی مخترعین از شبکه استانی فارس از دیگر برنامه‌های این هفته است.

کد مطلب 3001739

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