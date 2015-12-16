۱۵ برنامه به مناسبت هفته پژوهش سپاه در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اژدری ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش، گفت: سپاه فجرفارس به مناسبت هفته پژوهش ۱۵ برنامه در سطح استانی برگزار میکند.
وی تصریح کرد: طب سنتی ریشه در فرهنگ ایران دارد و از این کشور به کشورهای اروپایی منتقل شد. بنابراین این موضوع در بحث پژوهشی سپاه فجر استان فارس مدنظر قرار گرفته است.
دبیر برگزاری هفته پژوهش سپاه فجر فارس ادامه داد: احیای طب سنتی اسلامی را مد نظر قرار داده ایم و امسال اکثر برنامههای سپاه فجر حول محور طب سنتی- اسلامی برگزار میشود.
اژدری تاکید کرد: افتتاح مرکز طب اسلامی- سنتی در دانشگاه امام حسین(ع) را به مناسبت هفته پژوهش انجام خواهد شد.
وی افزود: یکی دیگر از برنامههای این هفته برگزاری کارگاه آموزشی طب سنتی با حضور اساتید بنام کشوری از تاریخ ۲۸ آذر تا ۲ دی ماه است.
دبیر هفته پژوهش سپاه فجر استان فارس تصریح کرد: افتتاح کتابخانه علمی تخصصی دانشگاه امام حسین (ع) و رونمایی از کتاب بسیجیان استان فارس از جمله این برنامهها است.
اژدری ادامه داد: جشنواره جهادگران علم وفناوری، رونمایی از کتاب تالیفات علمی بسیجیان استان، افتتاح مرکز نانو تکنولوژِی در بسیج دانشجویی استان فارس، برگزاری گردهمایی نخبگان بسیجی و پخش مستند علمی تحقیاتی مخترعین از شبکه استانی فارس از دیگر برنامههای این هفته است.
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