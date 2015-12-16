شش دوربین ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصری ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۲ سه شرکت باری و یک شرکت مسافربری در استان تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه چهار شرکت مسافربری در حال افتتاح است، افزود: تعداد شرکت‌های حمل و نقل کالا در استان ۵۷ شرکت و شعبه و تعداد شرکت های حمل و نقل مسافر در استان ۳۵ شرکت و شعبه است.

وی با اشاره به اینکه سه پایانه حمل و نقل کالا در شهرستان های قاین، بیرجند و نهبندان داریم، ادامه داد: تعداد شش پایانه مسافربری در بیرجند، قاین، فردوس و طبس است.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان خراسان جنوبی بیان داشت: بهره برداری جایگاه عرضه سوخت در پایانه بار بیرجند، افتتاح سه مرکز صدور کارت سلامت در شهرستان های بیرجند، قاین و طبس، اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از اقدامات مهم اداره کل حمل و نقل استان بوده است.

وی ضمن اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در بخش حمل و نقل کالا و مسافر، تصریح کرد: در این دوره‌ها مدارس حاشیه شهرها، موتور سواران، رانندگان و عابران پیاده آموزش لازم را گذرانده‌اند.

پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه ماهیرود

نصری با بیان اینکه کل اعتبار هزینه شده در پایانه مرزی ماهیرود تا کنون ۱۷ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: در حال حاضر پایانه مرزی ماهیرود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان برای آسفالت رمپ های ورود و خروج شش مجتمع خدماتی، رفاهی هزینه شده است، افزود: ۹۰۰ میلیون تومان نیز برای ساختمان قرارگاه پلیس راه هزینه شده است.

نصری از احداث ساختمان آتش نشانی و منازل سازمانی در مرز ماهیرود خبر داد و افزود: تا کنون میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در بخش حمل و نقل جاده ای استان یک هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل حمل و نقل پایانه‌های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تا کنون برای هزار و ۲۱۹ نفر اشتغال ایجاد شده است، گفت: برای هزار و ۲۷۵ نفر دوره آموزشی جهت پرسنل اداره کل برگزار شده است.

وی از لزوم تهیه تغذیه مسافران توسط اتوبوس های ویژه خبر داد و تصریح کرد: در صورت هرگونه تخلف در این زمینه مسافران می‌توانند با شماره های ۱۱۰۱۲۰ و ۳۰۰۰۱۴۳ ارتباط برقرار کنند.

نصری با بیان اینکه ایمنی مهم‌ترین شاخص در بحث حمل و نقل است، افزود: هر ساله آموزش های لازم به رانندگان داده می‌شود که این آموزش‌ها باعث کاهش تصادفات جاده ای نیز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ناوگان عمومی ملزم به استفاده از جی پی اس هستند، گفت: تا کنون ناوگان باری الزام به استفاده از مسیریاب نشده‌اند.

مدیرکل حمل و نقل پایانه‌های خراسان جنوبی خواستار استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی شد و افزود: به دلیل ایمنی بیشتر در ناوگان عمومی حمل و نقل عمومی باید تقویت شود.