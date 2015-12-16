تخصیص بودجه پژوهشی به دانشکده فنی/واحدتاسیسات دانشکده ایجادمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پژوهش فرصتی است برای تقدیر از افرادی که شاید گاهی تمام عمر خود را در راه دستیابی به اهداف تحقیقاتی خود سپری می کنند و بی گمان تاثیری مهم در شکوفایی علمی و به تبع آن توسعه همه جانبه کشور دارند.

بر همین اساس آیین بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران و کارآفرینان برتر دانشکده فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار و ضمن تقدیر از برگزیدگان این حوزه در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با تحقیق و پژوهش نیز بحث و گفتگو شد.

ارایه طرح ملی کشاورزی بدون آب توسط دانشکده فنی برای نجات دریاچه ارومیه

معاون آموزش، پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه در این آیین بزرگداشت ضمن اشاره ای کوتاه به تاریخچه تاسیس دانشکده های فنی گفت: از سال ۹۰ که دانشکده های فنی شکل گرفته اند، امسال نخستین سالی است که بودجه پژوهشی برای این مجموعه ها تخصیص یافته که استفاده بهینه این بودجه نیازمند برنامه ریزی های جدی از سوی واحدهاست.

محمد خیری در ادامه با بیان این که بین مناطق ۱۰ گانه کشور، این دانشکده به عنوان دانشکده منطقه یک کشوری جزء واحدهای برتر در حوزه پژوهش بوده است، ادامه داد: این منطقه شامل آموزشکده های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان است و تا کنون عملکرد مناسبی در حوزه های مختلف داشته و امیدواریم بعد از این نیز شاهد شکوفایی بیشتر پژوهش در واحدهای زیرمجموعه این منطقه باشیم.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری دانشکده فنی استان در ادامه از ارایه طرح ملی کشاورزی بدون آب خبر داد و افزود: هدف از ارایه این طرح کمک به نجات و احیای دریاچه ارومیه است و برای تدوین و تهیه آن از آموزشکده های منطقه به ویژه مراغه کمک گرفته ایم و در صورت تصویب این طرح، تنها از آب حاصل از بارش برای کشاورزی استفاده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اصلاح سرفصل های آموزشی گفت: گرچه سرفصل ها اصلاح می شوند اما هر روز نیازمندی های جدید در جامعه صورت می گیرد و نیاز به شکل گیری دانشگاه های آزاد خود را نشان می دهد و خوشبختانه در این راستا به تک تک دانشکده ها اجازه داده شده که در کنار همدیگر در برطرف کردن نیازمندی ها جامعه تلاش کنند و تشکیل شورای پژوهش در بخش آموزش دانشکده فنی نیز بر همین اساس صورت گرفته است.

خیری از برگزاری همایش ملی ساختمان در اردیبهشت سال آینده نیز خبر داد و افزود: در راستای حمایت از پایان نامه های دانشجویان هزینه ای برای آنان در نظر گرفته شده است و همایش ها بهترین مکان برای جمع شدن متخصصان و پژوهشگران و ارائه راهکارها هستند تا با توجه به راهکارها و راهبردهای رائه شده تحقیقات و پژوهش های لازم در آن زمینه انجام شود.

اساتید اعتماد به نفس را در دانشجویان خود ایجاد و تقویت کنند

مدیرعامل و بنیان گذار کارخانه مِهراصل و کارآفرین برتر کشور نیز در ادامه این مراسم و با تکیه بر کلام فردوسی در توصیه به دانشجویان و اساتید حاضر در این آیین گفت: دانشجویان اینده سازان کشور هستند و اساتید باید اعتماد به نفس لازم را از طریق اطمینان به این نسل در آنان ایجاد کنند.

سیدرضا مقیمی اصل با اشاره به شکست سنگین آلمان در جنگ جهانی و بازسازی مجدد آن در هشت سال ادامه داد: آلمانی ها برای این بازسازی تلاش کردند و این امر نمونه ای است تا این کلام فردوسی را آویزه گوش خود قرار دهیم و همواره از خود بپرسیم «از من به میهن چه سود» تا توانایی ها و ظرفیت های خود را نشان دهیم و برای آبادی کشور تلاش کنیم.

وی با اشاره به سرگذشت زندگی خود و اینکه کار را با ابزار ساده ای آغاز کرده و اکنون دارای موقعیت یک مدیر واحد تولیدی است، خاطر نشان شد معتقدم با یک پیچ گوشتی ساده نیز می توان خیلی کارها را انجام داد، همان گونه که چندین سال پیش تنها با یک پیچ گوشتی و قیچی و بدون هیچ امکانات پیشرفته دیگری می توانستیم یخچال سه متری بسازیم.

کارآفرین برتر کشور در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که امروز اساتید و دانشجویان ما می گویند به دلیل نبود فلان دستگاه پیشرفته نمی توان کاری انجام داد اما باید توجه داشت که هر کاری شدنی است در صورتی که عزم و اراده لازم را داشته باشیم و برای رسیدن به هدف تلاش کنیم.

از نکات جالب این همایش حمایت از پژوهش ها و طرح های دانشجویان و دل دادن تقبل هزینه عملیاتی شدن سه پروژه دانشجویان دانشکده فنی از سوی مقیمی اصل و تعهد پرداخت کلیه هزینه های جاری مرتبط با آنها حتی هزینه ایاب و ذهاب صاحبان طرح از سوی این کارآفرین برتر کشور بود و در پایان مراسم نیز هزینه های احداثی واحد جدید دانشکده به عنوان واحد شماره ۲ و برای عملیاتی کردن طرح های دانشجویی با نام واحد تاسیسات دانشکده فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در کارخانه مهراصل از سوی این کارآفرین تقبل شد.