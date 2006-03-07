20 استان كشور در سال آينده به تلفن اورژانس اجتماعي مجهز مي شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر ابوالحسن فقيه طي سخناني در مراسم راه اندازي خط اورژانس اجتماعي 123 در استان اصفهان، گفت: خط اورژانس اجتماعي با شماره تلفن سه رقمي 123 مبناي برنامه ريزي و توسعه فعاليت هاي سازمان بهزيستي براي پيشگيري و مداخله در آسيب هاي اجتماعي مانند كودك آزاري، خشونت عليه زنان، خودكشي و.. است.

وي با اشاره به اينكه در دهه آينده مسائل اجتماعي دغدغه اصلي جامعه ما خواهد بود، افزود: با ايجاد و راه اندازي تلفن 123 ارائه خدمات حمايتي سازمان بهزيستي تسهيل و تسريع مي شود و سازمان بهزيستي نيز پشتوانه تخصصي و علمي خوبي براي ارائه خدمات به آسيب ديدگان فراهم خواهد آورد.

رئيس سازمان بهزيستي كشوربا اعلام اين خبر كه تا پايان سال جاري دو استان فارس و خوزستان به شبكه خدمات تلفن 123 اورژانس اجتماعي مجهزمي شوند، گفت: درسال آينده 20 مركز ديگر نيز به تلفن123 مرتبط مي شوند.

وي افزود: در حال حاضر تلفن اورژانس اجتماعي در دو استان تهران و خراسان مشغول به كار است كه اميدواريم با گسترش اين مراكز، يك منبع مطالعاتي كاملي در زمينه آسيب هاي اجتماعي فراهم مي شود.