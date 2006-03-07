كوچكترين اشتباه روحانيون و ضربه به روحانيت ضربه به اسلام را در بر دارد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حجت الاسلام محمد علي رحماني نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان عقيدتي سياسي ناجا كه در همايش عمومي ساليانه روساي عقيدتي سياسي نيروي انتظامي كل كشور سخن مي گفت، با تاكيد بر اهميت حضور قوي نيروي انتظامي درجامعه گفت: نيروي انتظامي جايگاه مهمي درجامعه دارد و يكي از اركان اصلي جامعه است و اين جايگاه را مسئولين عقيدتي سياسي و روحانيون بايد در جامعه نهادينه كنند و پررنگ كنند.

در اين همايش قبل از سخنان حجت الاسلام و المسلمين رحماني، روساي عقيدتي سياسي فرماندهي هاي انتظامي ويگان هاي بلافاصل ناجا به ارائه آمار و عملكرد فعاليتهاي خود در سال 84 پرداختند.

همايش ساليانه وعمومي روساي عقيدتي سياسي فرماندهي انتظامي سراسر كشور ويگان هاي بلافصل ناجا با هدف تبيين و تشريح اوضاع سياسي اجتماعي كشور و بررسي راهكارها و نحوه مقابله باتهديدات داخلي و آسيب هاي فرهنگي بويژه گسترش فعاليت هاي فرهنگي در ناجا برگزار شد.