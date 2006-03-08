بايد پيامي صريح و شفاف درباره دفاع همه جانبه از منافع ملي خود ارسال كنيم / نبايد اسير جنگ رواني غرب و فضاسازي آنها شويم

دكتر اميرمحبيان، كارشناس امور سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص بهترين واكنش ايران در قبال تصميم آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: تمام سناريوهايي كه براي ايران در نظر گرفته شده از قبيل ارجاع مستقيم به شوراي امنيت يا ارائه ضرب الاجل براي تعليق غني سازي ، تا چند روز آينده شكل روشني به خود مي گيرد و ما بايد آمادگي لازم براي تصميم گيري در خصوص هردوي اين سناريوها را داشته باشيم.

عضو شوراي سردبيري روزنامه "رسالت" ادامه داد: ايران بايد ضمن ارسال "پيامي روشن و شفاف و صريح" پيرامون دفاع همه جانبه از منافع ملي خود خطاب به جهانيان و آژانس ، از كنار زدن چارچوب هاي خردمندانه حقوقي - سياسي خودداري كند.

محبيان تاكيد كرد: نبايد اسير جنگ رواني غرب و فضاسازي آنها شويم.

وي افزود:با فرض ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ، نبايد اين حالت را پايان كار تصور كنيم، بلكه دور جديدي از تلاشهاي ديپلماتيك آغاز خواهد شد و بايد استراتژي هاي نويني را براي آن شرايط ، طراحي كنيم.

محبيان " ضعف پيام رساني صريح و دقيق" از سوي ايران به افكار عمومي دنيا را يكي از مشكلات استراتژي هسته اي ايران معرفي كرد و خواستار اصلاح فوري اين رويكرد شد.

اين كارشناس امور سياسي در پاسخ به اين سئوال كه آيا شروع غني سازي صنعتي ، پاسخ مناسبي به ارجاع احتمالي به شوراي امنيت خواهد بود، پاسخ داد: بايد بر حسب شرايط تصميم گرفت.

وي در پايان تاكيد كرد: نبايد تايع مطلق فضا و جو احساسي شد و مسير خطرناك و نادرستي را برگزيد.